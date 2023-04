Ολλανδία: Ένας νεκρός από τον εκτροχιασμό του τρένου – 30 τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 30 τραυματίστηκαν όταν τρένο εκτροχιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τη σύγκρουσή του με μηχάνημα έργου και ένα από τα βαγόνια του πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ολλανδίας.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

Σε ορισμένους από τους τραυματίες προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, ενώ άλλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Ο συρμός εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο από τη Λάιντεν στη Χάγη. Το πρώτο βαγόνι του τρένου εκτροχιάστηκε και είναι πεσμένο στο ένα πλευρό σε χωράφι, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP. Δεύτερο βαγόνι έχει επίσης πέσει στο ένα πλευρό, ενώ στο τελευταίο βαγόνι εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία πλέον έχει κατασβεστεί, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Νωρίτερα, το πρακτορείο έκανε λόγο για σύγκρουση επιβατικού με εμπορευματικό συρμό.

Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι (NS) ανέφεραν μέσω Twitter πως άλλα δρομολόγια που συνδέουν τη Λάιντεν και τη Χάγη ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν εξαιτίας του ατυχήματος.

There has been a serious train accident in #Voorschoten in #TheNetherlands resulting in at least one fatality and dozens of injuries. Read more: https://t.co/1q7xLn39Lo pic.twitter.com/DigfuHbDov

Update

About 30 people have been injured – some seriously – after a passenger train derailed in the western #Netherlands#Emergency services say the overnight #crash happened after the train transporting about 50 people hit construction equipment near the village of #Voorschoten pic.twitter.com/JzksHR2VGK

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) April 4, 2023