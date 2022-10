Ο Πούτιν «πάτησε το κουμπί» – Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν για την επόμενη ημέρα

Με κάθε επισημότητα και με μια… αυτοκρατορικών διαστάσεων φιέστα, χθες ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υπέγραψε την προσάρτηση στη Ρωσική Ομοσπονδία του Λουχάνσκ, του Ντονέτσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και αν αναλογιστεί πως πριν μερικά χρόνια είχε κάνει το ίδιο με την Κριμαία, έχει πάρει σχεδόν ολόκληρο το νοτιοανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας. Το έχει πάρει όμως;

Οι μάχες στα περισσότερα μέτωπα και είναι σφοδρές. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνει και ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Ο Ρώσος πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος: «αν ρωσικά εδάφη δεχθούν επίθεση, θα απαντήσουμε με κάθε διαθέσιμο μέσω», είπε χωρίς να εξαιρέσει τα πυρηνικά όπλα από αυτή την εξίσωση.

Πόσο πιθανή είναι μια τέτοια δραματική εξέλιξη που στην ουσία θα σημάνει και την έναρξη του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου;

Οι ΗΠΑ για την ώρα, τουλάχιστον, ξορκίζουν το κακό λέγοντας πως δεν είναι πιθανό. Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος της Ρωσίας επέλεξε τώρα να προχωρήσει στην ανακοίνωση της προσάρτησης καθώς βρίσκεται σε θέση άμυνας. Επτά μήνες μετά την εισβολή έχει χάσει τον βηματισμό του με την Ουκρανία ενώ η αντεπίθεση του Κιέβου εκτροχιάζει την αρχική του αξίωση στις δύο ανατολικές περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ. Προσαρτώντας τις ανατολικές περιοχές, καθώς και τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα στο νότο, θα είναι σε θέση να στείλει όσους εφέδρους κλήθηκαν εσπευσμένα να υπηρετήσουν στο μέτωπο.

Παράλληλα, μπορεί να απειλήσει τη Δύση εάν συνεχίσει να εξοπλίζει την Ουκρανία με πυραύλους τις περιοχές που ο ίδιος αποφάσισε ότι αποτελούν πλέον ρωσικά έδαφη. Οι δύο ανατολικές περιοχές (Λουγκάνσκ και Ντονετσκ) κατέχονται εν μέρει από αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία από το 2014, αλλά μετά από επτά μήνες πολέμου μόνο το 60% του Ντόνετσκ είναι υπό ρωσικό έλεγχο και το Λουχάνσκ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης ουκρανικής αντεπίθεσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην απώλεια της πόλης του Λίμαν που έχει μεγάλη στρατηγική σημασία.

Το επόμενο ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι πώς μπορεί η Ρωσία να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές που δεν ελέγχει πλήρως; Και αν ναι, ποια ακριβώς είναι τα σύνορα; Ακόμη και ο Πεσκόφ δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει πού θα χαράξει η Ρωσία τα νέα της σύνορα στην κατεχόμενη νότια Ουκρανία. Ωστόσο, είπε ότι η χώρα του θεωρεί όλη την περιοχή του Ντόνετσκ ως μέρος της Ρωσίας. Όσο για εκείνα τα μέρη που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, είπε ότι θα πρέπει να απελευθερωθούν.

Πριν από την εισβολή του Φεβρουαρίου, η Ρωσία αναγνώριζε το σύνολο των δύο ανατολικών περιοχών ως ανεξάρτητες «λαϊκές δημοκρατίες» ενώ πλέον η Μόσχα τις ορίζει ως ρωσικό έδαφος.

Κριμαία και τώρα… Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα

Από τη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς (βορειοανατολικά) έως τη χερσόνησο της Κριμαίας (νότια), η Ρωσία έχει πλέον προσαρτήσει όλες ή μέρος πέντε περιφερειών της Ουκρανίας, μετά από δημοψηφίσματα που έχει καταγγείλει η διεθνής κοινότητα. Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία για αυτές τις κατεχόμενες περιοχές, που αντιπροσωπεύουν το 19,4% του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του 11,9% που κατακτήθηκε από τη ρωσική επίθεση που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού think tank ISW (Institute for the Study of War).

Λουχάνσκ και Ντονέτσκ: Αυτές οι δύο κυρίως ρωσόφωνες περιφέρειες συγκροτούν το Ντονμπάς, τη βιομηχανική λεκάνη της Ουκρανίας. Μεταξύ 2014 και 2022, όπου μια εμπόλεμη σύγκρουση έφερε αντιμέτωπες τις ουκρανικές δυνάμεις με αυτονομιστές υπό την ηγεσία της Μόσχας. Τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία των αυτονομιστών, οι οποίοι τότε ήλεγχαν το 3% της ουκρανικής επικράτειας, και αιτιολόγησε την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου με την ανάγκη να σωθούν οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί από μια υποτιθέμενη γενοκτονία.

Πριν από τον πόλεμο, στην περιοχή του Λουχάνσκ κατοικούσαν περίπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι. Η περιοχή συνορεύει από τρεις πλευρές με τη Ρωσία και, σύμφωνα με το ISW, περισσότερο από το 99% της επικράτειας βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μόσχας μετά από ρωσικές επιθέσεις την περασμένη άνοιξη και καλοκαίρι. Από τις τέσσερις περιφέρειες που διεξήγαγαν τα αποκαλούμενα δημοψηφίσματα τις τελευταίες ημέρες, αυτή είναι η περιοχή όπου ο ρωσικός έλεγχος είναι ο πιο μεγάλος, αλλά φέρει το κόστος μεγάλων στρατιωτικών απωλειών.

Από την ουκρανική αντεπίθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της γειτονικής περιφέρειας του Χαρκόβου, οι ουκρανικές δυνάμεις χτυπούν επίσης το Λουχάνσκ. Η γειτονική περιφέρεια του Ντονέτσκ είχε προ πολέμου 4,1 εκατομμύρια κατοίκους και η ομώνυμη πρωτεύουσά της είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Πριν από τη ρωσική εισβολή, περίπου η μισή περιοχή ήταν υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών. Σήμερα, περίπου το 58% της επικράτειας κατέχεται από τη Μόσχα και τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένης της πόλης-λιμάνι της Μαριούπολης, που έχει καταστραφεί από την πολιορκία και τους βομβαρδισμούς από τις ρωσικές δυνάμεις. Οι θανατηφόρες μάχες συνεχίζονται εκεί, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις σημείωσαν πρόοδο τον Σεπτέμβριο.

Ζαπορίζια: Αυτή η περιοχή που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα φιλοξενεί το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, στον ποταμό Δνείπερο, και είχε 1,63 εκατομμύριο κατοίκους πριν από τον πόλεμο. Σύμφωνα με το ISW, το 72% της έκτασής του είναι υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας και τη στρατιωτική της διοίκηση. Η μεγαλύτερη πόλη της, η ομώνυμη Ζαπορίζια, κρατείται από ουκρανικές δυνάμεις, αλλά το μεγαλύτερο λιμάνι της, το Μπερντιάνσκ, βρίσκεται στα χέρια της Ρωσίας. Ο γιγαντιαίος πυρηνικός σταθμός εκεί καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό τον Μάρτιο. Έκτοτε, τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται ότι βομβάρδιζαν τα περίχωρά τους με κίνδυνο να προκαλέσουν πυρηνικό ατύχημα. Οι εκκλήσεις για αποστρατιωτικοποίηση έχουν πολλαπλασιαστεί, χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής. Επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) βρίσκονται εκεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Χερσώνα: Περίπου το 88% αυτής της περιφέρειας, της δυτικότερης που ελέγχεται από τη Μόσχα, και της ομώνυμης πρωτεύουσάς της τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Η περιφέρεια, πολύ σημαντική για την ουκρανική γεωργία, είναι στρατηγικής σημασίας για τη Μόσχα επειδή συνορεύει με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014. Η κατάληψη της Χερσώνας, που συνδέεται με αυτή των ακτών της Ζαπορίζια και του Ντονέτσκ, επιτρέπει στη Ρωσία να δίνει εδαφική συνέχεια σε όλες τις περιφέρειες που ελέγχει στην Ουκρανία και στο ρωσικό έδαφος. Η Ουκρανία ηγείται μιας αντεπίθεσης εκεί και έχει σημειώσει κάποιες επιτυχίες τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, κατέστρεψε τις γέφυρες που εκτείνονται στον Δνείπερο γύρω από την πόλη Χερσώνα για να διακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων. Επιπλέον, οι επιθέσεις με στόχο Ρώσους και φιλορώσους αξιωματούχους αυξάνονται εκεί και αρκετοί από αυτούς έχουν σκοτωθεί.

ΝΑΤΟ: Η σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη του πολέμου

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν τη σοβαρότερη κλιμάκωση της σύγκρουσης αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Ο Πούτιν κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, εκτοξεύει ανεύθυνες απειλές περί πυρηνικών και τώρα προσαρτά παράνομα και άλλα ουκρανικά εδάφη. Όλα αυτά μαζί συνιστούν τη σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη του πολέμου», είπε ο Στόλτενμπεργκ. Ο γγ του ΝΑΤΟ επανέλαβε την «αταλάντευτη υποστήριξη» των συμμάχων στην ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. «Αν αφήσουμε τον Πούτιν να κερδίσει στην Ουκρανία, θα είναι καταστροφικό για την Ουκρανία και επικίνδυνο για εμάς», πρόσθεσε. Το Κίεβο, τόνισε, έχει το δικαίωμα να ανακαταλάβει τα ουκρανικά εδάφη. Κάλεσε επίσης τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο γιατί «είναι υπεύθυνος που τον άρχισε». Αναφερόμενος στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι οι Σύμμαχοι στηρίζουν το δικαίωμά της να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Υπενθύμισε όμως ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ομόφωνα και από τα 30 μέλη του Συμφώνου.