Μέση Ανατολή – Νετανιάχου: «Οποιος μας βλάπτει τον βλάπτουμε»

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στα χτυπήματα αυτά σε αντίποινα για τη δολοφονία ανώτερου διοικητή στη Βηρυτό τον περασμένο μήνα.

Ο ισραηλινός στρατός νωρίτερα είχε προχωρήσει σε προληπτικά πλήγματα στον Λίβανο αφού εκτίμησε ότι η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν να εξαπολύσει μπαράζ ρουκετών σε βάρος του Ισραήλ.

Πριν λίγο οι IDF του Ισραήλ ανακοίνωσαν νέο μπαράζ λέγοντας ότι έπληξαν εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο την τελευταία ώρα για να «απομακρύνουν τις απειλές».

«Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός εντόπισε μια τρομοκρατική ομάδα που δρούσε στην περιοχή Khiam στο νότιο Λίβανο… [και] χτύπησε τους τρομοκράτες».

Οσα εκτυλίχθηκαν από το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το Reuters, ήταν από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές πυρών από τότε που άρχισαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, παράλληλα με το ξέσπασμα του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

100 ισραηλινά τζετ χτύπησαν εκτοξευτήρες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Περίπου 100 ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερες από 40 θέσεις εκτόξευσης της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο λίγο πριν από τα πλήγματα, καταστρέφοντας χιλιάδες βάσεις εκτοξευτών που στόχευαν κυρίως το βόρειο Ισραήλ, αλλά και κάποιους στόχους σε κεντρικές περιοχές, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Οι IDF πριν λίγο δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεσή τους στον Λίβανο, έγραψαν:

«Εξακολουθούμε να επιχειρούμε για να αποτρέψουμε απειλές σε πραγματικό χρόνο.

Τα μαχητικά αεροσκάφη της IDF μόλις έπληξαν επιπλέον εκτοξευτές της Χεζμπολάχ σε αρκετές περιοχές στο νότιο Λίβανο και έναν πυρήνα τρομοκρατών που επιχειρεί στην περιοχή Khiam στο νότιο Λίβανο».

We are still operating to thwart real-time threats.

IDF fighter jets have just struck additional Hezbollah launchers in several areas in southern Lebanon and a terrorist cell operating in the area of Khiam in southern Lebanon. pic.twitter.com/j6E1WNwb4d

— Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2024