Μακελειό στη Μόσχα με 40 νεκρούς

Με την αστυνομική επιχείρηση στη Μόσχα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό των ενόπλων που σκόρπισαν τον τρόμο στο συναυλιακό κέντρο, οι Αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη υπόπτου.

Τα στοιχεία του δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε ενόπλους που τόσο στο φουαγιέ όσο και εντός της αίθουσας του συναυλιακού χώρου πυροβολούσαν αδιακρίτως, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 100.

Με πυρετώδη ρυθμό, οι ρωσικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, με ομάδα της αντιτρομοκρατικής να μπαίνει μέσα στον χώρο.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο Crocus City Hall με τους ενόπλους να μην είναι μόνο τρεις – όπως αρχικά μεταδιδόταν – αλλά περισσότεροι, τουλάχιστον πέντε, φορώντας μάλιστα στρατιωτικές στολές. Από την επίθεση, οι νεκροί ανέρχονται σε πάνω από 40 και την ίδια στιγμή οι τραυματίες φαίνεται να ξεπερνούν τους 100, πληροφορία που στη συνέχεια επιβεβαίωσε η ρωσική κυβέρνηση.

Οι ρωσικές Αρχές έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές καθώς σοροί δακρίνονται ακόμη και στο δρόμο, έξω από το κτήριο, ενώ οι επιχειρήσεις εκκένωσης, λόγω φόβου επέκτασης των επιθέσεων, είναι τόσο διευρυμένες που ακόμη κι εμπορικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη έχουν εκκενωθεί.

Οι πληροφορίες μιλούν, στο μεταξύ, για πάνω από 200 εγκλωβισμένους εντός του κτηρίου, τη στιγμή που έσπευσαν τουλάχιστον 70 ασθενοφόρα στο σημείο.

❗️ Security forces detained an unidentified man near the site of the terrorist attack in #Moscow pic.twitter.com/iqhlDvvWv5

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024