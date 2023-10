Ισραήλ: Τι σημαίνει το άρθρο 40 που ενεργοποίησε ο Νετανιάχου

«Είμαστε σε πόλεμο» δήλωσε στο διάγγελμά του, το βράδυ του Σαββάτου, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, και κάλεσε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να συσπειρωθούν ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης.

Σε νέα κίνηση ενδεικτική της πολεμικής ατμόσφαιρας που κυριαρχεί στο Ισραήλ μετά από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς , που έχει βυθίσει στο πένθος τη χώρα που μετρά τουλάχιστον 600 νεκρούς ο Νετανιάχου ενεργοποίησε το άρθρο 40 του ισραηλινού συντάγματος που δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων στο Στρατό, που έχει το «ελεύθερο» για μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο πόλεμος που κηρύχθηκε από τη Χαμάς που εκτόξευσε χιλιάδες πυραύλους προς το Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου και συνοδεύτηκε από εισβολή εκατοντάδων μαχητών στο Ισραήλ, έγινε σε μία ημερομηνία με ειδική σημασία. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους φέρνουν μνήμες από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, το 1973, στις 6 Οκτωβρίου 1973, στην πιο ιερή γιορτή των Εβραίων, την ημέρα του Εξιλασμού, οπότε μια συμμαχία αραβικών κρατών, με επικεφαλής την Αίγυπτο και τη Συρία, εισέβαλε αιφνιδιαστικά σε μια απροετοίμαστη χώρα περνώντας τις γραμμές κατάπαυσης του πυρός στο Σινά και τα Υψώματα του Γκολάν στο βορρά.

❗️ #Israel has declared a state of war

This decision was taken by the government of the country by introducing "paragraph 40-Alef". This means that the army is given full freedom of action and must report only to the political leadership.

The last time the "40-Alef" was invoked… pic.twitter.com/b4mJPeKRWV

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023