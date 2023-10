Ισραήλ: Η Χαμάς απειλεί με βομβαρδισμό της Ασκελόν

Τον βομβαρδισμό της πόλης Ασκελόν στη Λωρίδα της Γάζας προανήγγειλε η Χαμάς.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα η επίθεση αυτή θα γίνει «ως απάντηση στο έγκλημα του εχθρού να εκτοπίσει το λαό μας».

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση στόχος είναι «να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει τα σπίτια του σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας».

BREAKING: Hamas gives ultimatum to residents of the city of Ashkelon in Israel until 5 p.m. local time to leave – Sky News Arabia pic.twitter.com/UvssRfYYuR

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 10, 2023