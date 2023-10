ΗΠΑ: Τουλάχιστον 22 νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλου σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στο Μέιν

Ένας ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπους σε διαφορετικούς πυροβολισμούς στο Λούιστον του Μέιν των βορειοανατολικών ΗΠΑ, το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) και εξακολουθεί να είναι ελεύθερος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι σκότωσε 22 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους 50 σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αίθουσας μπόουλινγκ, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας.

#BREAKING: 80 people have now been confirmed to be shot with 22 confirmed dead Numbers are likely to rise as the suspect is still at large. #Maine #Lewiston #BowlingAlley #LewistonMaine #Massshooting #ActiveShooter #Press #RobertCard #Suspect #Crime pic.twitter.com/GmngZh3rLy

— Ravi Pandey (@ravipandey2643) October 26, 2023