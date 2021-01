ΗΠΑ: Πέθανε η γυναίκα που πυροβολήθηκε στο Καπιτώλιο

H γυναίκα που πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο στήθος, κατέληξε.

H γυναίκα ήταν ανάμεσα στους υποστηρικτές τον Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, με στόχο να διακόψουν τη συνεδρίαση του Κογκρέσου η οποία θα επικύρωνε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: Trump supporters clash with police, attempting to gain access to the U.S. Capitol building, as the Congress debate an objection to Arizona's Electoral College votes. pic.twitter.com/E3TAcJpaPM

