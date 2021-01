ΗΠΑ: Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο – Εκκενώνονται κτίρια

Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την Αστυνομία, λόγω των διαδηλώσεων υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαδηλωτές υπέρ του Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Η συνεδρίαση που ήταν σε εξέλιξη για την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν στο Κογκρέσο διακόπηκε μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο των οπαδών του Τραμπ. Παράλληλα, όπως αναφέρει το hellasjournal.com, η αστυνομία έκλεισε το Κογκρέσο και φυγαδεύτηκε από το κτίριο ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση. Αυτή είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ που συμβαίνει εισβολή μέσα στα κτίρια της Βουλής και της Γερουσίας.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στο Καπιτώλιο, οι νομοθέτες αναμένεται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της νίκης του Προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Όπως μετέδωσε το CNN, οι βουλευτές έχουν απομακρυνθεί από την αίθουσα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για πυροβολισμούς εντός του κτιρίου.

WATCH: The U.S. Capitol buildings are in lockdown and Congress was forced to recess from the voter certification process after protests. Tune in for live coverage ▶️ https://t.co/9Ik8LRGuQu

"This is continuing to escalate here": @krisvancleave reports as thousands of Trump supporters storm the U.S. Capitol. Tear gas is being used on the inaugural steps where Joe Biden is set to be sworn in two weeks from today https://t.co/wTKxzqAo9U pic.twitter.com/MeEzVBzzsQ

— CBS News (@CBSNews) January 6, 2021