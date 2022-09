Ιράν: Οι γυναίκες ενάντια στο καθεστώς – Ζητούν ελευθερία

Η Μαχσά Αμινί πέθανε στα χέρια της αστυνομίας και ο θάνατός της πυροδότησε ένα κύμα διαδηλώσεων δίχως προηγούμενο. Η κυβέρνηση του Ιράν “μπλοκάρει” το δίκτυο τηλεπικοινωνιών για να περιορίσει τις κινητοποιήσεις.

Η Μαχσά Αμινί άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Σεπτεμβρίου, αφού συνελήφθη από την αστυνομία των ηθών στο Ιράν επειδή “δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της”. Η 22χρονη μετά την σύλληψή της έπεσε σε κώμα και κατέληξε τρεις ημέρες αργότερα.

Έκτοτε οι γυναίκες έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Τεχεράνης και ολόκληρου του Ιράν ενώ συγκεντρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στον Λίβανο, την Τουρκία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Ιράν σε μια προσπάθειά της να περιορίσει τον αναβρασμό αποφάσισε να περιορίσει την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το WhatsApp.

“Μας σκοτώνουν επειδή γεννηθήκαμε γυναίκες” φωνάζουν εκατοντάδες γυναίκες.

We are killed for the sin of being a woman#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/mZT8H5ix4d

— مونالیزا بی سیبیل (@Gheisariov) September 17, 2022