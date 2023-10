Γάζα: Η πιο αιματηρή νύχτα του πολέμου

Οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται και το πρωί του Σαββάτου (28/10) στη Λωρίδα της Γάζας, μειωμένοι όμως σε σχέση με την ένταση που είχαν το βράδυ, όταν σαρώθηκε ο παλαιστινιακός θύλακας, αφήνοντας πίσω αδιευκρίνιστο αριθμό θυμάτων.

Επίσημος απολογισμός θυμάτων δεν έχει δοθεί από το υπουργείο Υγείας μέχρι στιγμής, ωστόσο ιατρικές πηγές στην περιοχή είπαν σε δημοσιογράφο του AFP πως φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγάλος, μετά την κλιμάκωση των βομβαρδισμών του στρατού του Ισραήλ χθες βράδυ.

Σποραδικές εκρήξεις ακούγονταν το πρωί καθώς συνεχίζονταν τα πλήγματα από αεροσκάφη, το πυροβολικό και από τη θάλασσα. Η ένταση των πληγμάτων έχει πάντως μειωθεί σε σύγκριση με τη νύχτα, σημείωσε ανταποκριτής μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πυκνοί καπνοί και καταχνιά κάλυπταν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε άλλος δημοσιογράφος, στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου δέκα χιλιόμετρα.

Οι πολύωροι βομβαρδισμοί, τα ασταμάτητα πλήγματα, έκαναν τα παράθυρα και το έδαφος να τρέμουν στην Ασκελόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως περίπου στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι καπνοί και η οσμή αντικειμένων που καίγονταν είχαν φθάσει ως τις πόλεις Ασκελόν και Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, κατά την ανατολή του ηλίου, καθώς μαχητικά συνέχιζαν να πετούν σε χαμηλό ύψος κι ακούγονταν κατόπιν εκρήξεις από τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξόντωσε τον επικεφαλής εναέριας διάταξης της Χαμά όπως επίσης και ότι έπληξε 150 υπόγειους στόχους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο.

«Στη διάρκεια της νύχτας, τα πολεμικά αεροσκάφη του Τσαχάλ (ισραηλινός στρατός) έπληξαν 150 υπόγειους στόχους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταξύ των οποίων σήραγγες που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, υπόγειες εγκαταστάσεις μάχης και άλλες υπόγειες υποδομές. Αρκετοί τρομοκράτες της Χαμάς σκοτώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από μια νύχτα σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την χερσαία εισβολή επιβεβαίωσαν και οι δυνάμεις της Χαμάς. «Αντιμετωπίζουμε ισραηλινές χερσαίες εισβολές στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και στην Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά). Βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρές μάχες», συνόψισαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

