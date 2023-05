Ελβετία: Συντριβή τουριστικού αεροσκάφους – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στις Άλπεις της Ελβετίας και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTN Radio ότι υπάρχουν αρκετά θύματα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες ή αριθμό.

Η συντριβή του τουριστικού αεροσκάφους σημειώθηκε στο Ponts-de-Martel στα βουνά Neuchâtel των Άλπεων, κοντά στα σύνορα της Ελβετίας με τη Γαλλία.

Οι υπηρεσίες διάσωσης και η Αστυνομία βρίσκονται στο σημείο της συντριβής και οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, ανέφερε επίσης το RTN.

Several people reported dead in plane crash in Neuchâtel mountains: A plane crashed Saturday morning in steep terrain near Ponts-de-Martel in the mountains in canton Neuchâtel. Several deaths have been reported according to a… #swissforextrading https://t.co/H0FiOfqicL

— swissforextrading (@swissforextradi) May 20, 2023