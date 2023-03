Eκλεισε η εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS

Η UBS εξαγόρασε την Credit Suisse, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ελβετίας, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η τράπεζα που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.

“Με την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS βρέθηκε λύση ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η ελβετική οικονομία σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση”, επεσήμανε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας.

Η συμφωνία για την εξαγορά περιλαμβάνει την παροχή ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ύψους $54 δισ. προς την Credit Suisse και τη UBS.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας οι ελβετικές αρχές θα αλλάξουν την νομοθεσία έτσι ώστε να παρακάμψουν την αποδοχή της συμφωνίας από τη γενική συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν τη Δευτέρα.

