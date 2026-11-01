Χάος μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε Γαλλία και Γερμανία

Σε πεδίο συγκρούσεων μετατράπηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/10) δρόμοι μεγάλων πόλεων της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την εκπαίδευση και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.

Στο Παρίσι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με βόμβες μολότοφ, στη Φρανκφούρτη σημειώθηκαν λεηλασίες καταστημάτων, ενώ στο Αμβούργο διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές. Μόνο στη Γαλλία οι συλλήψεις έφτασαν τις 511, ενώ τραυματισμοί αστυνομικών καταγράφηκαν και στις δύο χώρες.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ανήμερα του Χάλοουιν, με αρκετούς συμμετέχοντες στη Γαλλία να εμφανίζονται μεταμφιεσμένοι, φορώντας μάσκες και κοστούμια. Παρότι η πλειονότητα των διαδηλώσεων εξελίχθηκε ειρηνικά, η κατάσταση άλλαξε σε αρκετές πόλεις όταν ολοκληρώθηκαν οι οργανωμένες πορείες και ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στη Γαλλία επρόκειτο για το τρίτο διαδοχικό κύμα μαζικών διαδηλώσεων, ενώ στη Γερμανία δεκάδες χιλιάδες νέοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Gen Z regelt», η οποία ζητά περισσότερες δημόσιες επενδύσεις, μέτρα για την ακρίβεια και μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους.

Γαλλία: 320.000 διαδηλωτές σύμφωνα με την αστυνομία, σχεδόν 500.000 κατά τους διοργανωτές

Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν περίπου 150 διαδηλώσεις, με τη συμμετοχή 320.000 πολιτών σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τους 410.000 που είχαν καταγραφεί στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου.

Στο Παρίσι, οι αστυνομικές αρχές υπολόγισαν ότι συμμετείχαν περίπου 70.000 άνθρωποι, έναντι 110.000 την προηγούμενη εβδομάδα.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε η Διασυνδικαλιστική Οργάνωση Νεολαίας, η οποία έκανε λόγο για σχεδόν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περίπου 200.000 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για την ακρίβεια, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ στις κινητοποιήσεις τέθηκαν και αιτήματα σχετικά με την αστυνομική βία.

Στην πρωτεύουσα, η διαδρομή της πορείας είχε σχεδιαστεί ώστε να παρακάμπτει το ιστορικό κέντρο, με τους διαδηλωτές να κινούνται από την Πόρτα ντε Μπανιολέ προς την Πόρτα ντε Σαραντόν, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά προάστια.

Οι περισσότερες πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς σοβαρά προβλήματα, ωστόσο αργά το απόγευμα άρχισαν να καταγράφονται συγκρούσεις σε διάφορα σημεία της χώρας.