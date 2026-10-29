Η Λαγκάρντ αποχωρεί από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, υπέβαλε την παραίτησή της και θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά της στις 7 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε η ΕΚΤ σε δήλωσή της την Πέμπτη.

«Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027», ανέφερε η ΕΚΤ.

Σε ανάρτηση της στο Χ η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε πως η υπηρεσία της στην εν λόγω θέση αποτέλεσε για εκείνη πηγή μεγάλης υπερηφάνειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι τη στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή τα τελευταία 7 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά την Κριστίν Λαγκάρντ, εκφράζοντας την αναγνώρισή του με ένα παρατεταμένο, όρθιο χειροκρότημα.

Η αποχώρησή της ανοίγει τον δρόμο για έναν από τους μεγαλύτερους ανασχηματισμούς στην ηγεσία της ΕΚΤ στην 28ετή ιστορία της, ακριβώς τη στιγμή που η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, γράφουν οι FT, σχολιάζοντας: «Η θητεία της Λαγκάρντ σημαδεύτηκε από τη χειρότερη πανδημία του τελευταίου αιώνα, τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945, τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση μιας ολόκληρης γενιάς και έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Και συνεχίζει:

«Νωρίτερα φέτος, η 70χρονη Λαγκάρντ είχε παραδεχθεί ότι, όταν συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, πίστευε ότι θα παρέμενε στη Φρανκφούρτη μόνο για πέντε χρόνια και όχι για οκτώ.

Είναι μόλις η δεύτερη πρόεδρος στην 28χρονη ιστορία της ΕΚΤ που αποχωρεί πρόωρα.

Ο πρώτος πρόεδρος της τράπεζας, Βιμ Ντάισενμπεργκ, είχε αποχωρήσει έπειτα από πέντε χρόνια, στο πλαίσιο πολιτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί κατά την έναρξη της Νομισματικής Ένωσης.

Η Λαγκάρντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ».

Οι υποψήφιοι διάδοχοι και οι αλλαγές στην ΕΚΤ

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας στηρίζει τον πρώην διοικητή της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, ως διάδοχο της Λαγκάρντ.

Από την πλευρά της, η Ισπανία υποστηρίζει τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας.

Οι αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ δεν περιορίζονται στην προεδρία της.

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ, πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιανουάριο, προκειμένου να αναλάβει ανώτερη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Παράλληλα, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Για τον διορισμό οποιουδήποτε νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, οι οποίες πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ευρωζώνης.

Η ανακοίνωση του Αντόνιο Κόστα

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, με ενημέρωσε για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Σέβομαι και αναγνωρίζω την απόφασή της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λαγκάρντ για την αφοσίωση που επέδειξε ως πρόεδρος της ΕΚΤ από τον Νοέμβριο του 2019.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, ηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης.

Η Ευρώπη ωφελήθηκε σημαντικά από την ηγεσία της σε περιόδους αβεβαιότητας και από την ακλόνητη προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Μέσα από μια παγκόσμια πανδημία, έναν πόλεμο στην Ευρώπη, ενεργειακές κρίσεις και πληθωριστικά σοκ, επέδειξε σταθερή και αποφασιστική ηγεσία, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωζώνης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα ηγεσία της ΕΚΤ, η διαδικασία διορισμού του διαδόχου της θα ξεκινήσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση».

Στόχος είναι η έγκαιρη λήψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη σύνθεση των κρατών-μελών της ευρωζώνης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 283, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πιερρακάκης: Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνη

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κριστίν Λαγκάρντ για την εξαιρετική προσφορά της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)» δήλωσε σε ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Εκ μέρους του Eurogroup, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη συμβολή της στη σταθερότητα της ευρωζώνης και για την ηγεσία που επέδειξε σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες».