«Άγνωστο αντικείμενο» εμφανίστηκε και στην Κίνα

Συναγερμός σήμανε και στην Κίνα για την εμφάνιση ενός «αγνώστου αντικειμένου» και μάλιστα οι κινεζικές Αρχές δηλώνουν έτοιμες να το καταρρίψουν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Bloomberg, η Κίνα ετοιμάζεται να καταρρίψει ένα άγνωστο αντικείμενο που εντοπίστηκε να πετά πάνω από το λιμάνι της πόλης Qingdao.

Ένας υπάλληλος της περιοχής Jimo του Qingdao είπε ότι «οι αρμόδιες Αρχές» ετοιμάζονται να καταρρίψουν το αντικείμενο. Ο υπάλληλος δεν ενημερώθηκε ποιο ήταν το αντικείμενο.

