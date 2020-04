WEB TV: Κορωνοϊός – Από την Νέα Υόρκη η Ελεάννα Φινοκαλιώτη – Είναι κόλαση, πόλεμος!

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 6 Απρ 2020 στις 21:37

Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη είναι ένα κορίτσι από το Πάνω Μεραμπέλλο, από την Νεάπολη Λασιθίου, η οποία από το Καλοκαίρι του 2019 ζει και εργάζεται μόνιμα, στην Νέα Υόρκη.

Μας μεταφέρει το κλίμα και το τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη της Νέας Υόρκης, πως αντιδρά η πλέον πολυπολιτισμική κοινωνία των πολλών εκατομμυρίων, για τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ την απειλή του κορωνοϊού, αλλά και πολλές σκέψεις που δημιουργούνται όταν ζεις μέσα σε τέτοιες καταστάσεις.

Ενα σύντομο βιογραφικό της Ελεάννας Φινοκαλιώτη:

Σπουδές: Β.Α. in Performing Arts of Queen Margaret University (υποτροφία) Εργαστήρι ΚΘΒΕ. Τμήμα Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σεμινάρια υποκριτικής με τους Δ.Καταλειφό, Ε.Τσολακίδη, Γ.Mιχαηλίδη, μαθήματα φωνητικής στο Εθνικό Ωδείο καθώς και σεμινάρια χορού (Ανώτερη σχολή χορού Δέσποινα Γρηγοριάδου, Κέντρο χορού Ισιδώρας Ντάνκαν, Χοροκίνηση). Μαθήματα ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Συμμετείχε στις παραστάσεις: Θουκυδίδης Δραματικός (σκην. Δημήτρης Λιγνάδης-Γιάννης Παναγόπουλος Θέατρο Τέχνης-Υπόγειο & Αρχαίο Θέατρο Ελευσίνας), Το καπλάνι της βιτρίνας (σκην. Ανδρομάχη Χρυσομάλη Θέατρο Βρετάνια & Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης), Ιδομενέας (σκην. Κατερίνα Ευαγγελάτου Φεστιβάλ Αθηνών), Songbooks (σκην. Ανάργυρος Δενιόζος),Θέατρο ΠόρταRuins Of Passion (σκην. Ν. Καμτσής Θέατρο Τόπος Αλλού), Μίκης Θεοδωράκης –Ποιός τη ζωή μου (σκην. Θ. Μουμουλίδης Θέατρο Badminton), 38:43 μ.μ. (σκην. Γρ. Χατζάκης Σημείο εκκίνησης Βρυσάκι/ιστορικόκέντρο Αθήνας), Μια αμυγδαλιά ανθίζει στη νεκρή γη (σκην. Στ. Γούτης, ΘέατροΠαραμυθίας &Τριανόν), Η μάγισσα Ταραντούλα εκπαιδεύεται (σκην. Α. Γκαλμπένη Θέατρο Vault), Εβίτα Περόν (σκην. Μ. Σεβαστοπούλου Θέατρο Αγγέλων Βήμα) Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο (σκην. Μ.Κουκουλομάτης, Θέατρο Αργώ παιδική σκηνή), Ηλέκτρα (σκην. Θ.Κινδύνης, περιοδεία καλοκαίρι 2012), Μήδεια (σκην.Ι.Γκαβάκου, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης) , Human Voices (σκην.Θ.Βουρνάς, Θέατρο Επί Κολωνώ), Τα άνθη του κακού (σκην.Α.Κεφαλά), Ρωμαίος και Ιουλιέτα (Olive Festival 2010 Paolo Grassi Theatre Milano), Mορμόλης (σκην.Α.Διαμαντής, Θέατρο ΟΜΜΑ Κρήτη), Η παρέμβαση (σκην.Α.Κεφαλά To μπαράκι του Βασίλη)

Έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη: Το καπλάνι της βιτρίνας,(Α.Χρυσομάλη Θέατρο Βρετάνια)

Ο καλύτερος τρόπος να ζεις (Α.Γαλέος, Θέατρο Από Μηχανής).

Η Eleanna Finokalioti (Fin) είναι ένας καλλιτέχνης με έδρα τη Νέα Υόρκη από την Ελλάδα.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Queen Margaret στο Εδιμβούργο και πήρε το πτυχίο της στο Performing Arts με διάκριση και σπούδασε Μουσική και Πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Από το 2010 εργάζεται επαγγελματικά σε θεατρικές παραστάσεις και ζωντανές συναυλίες όπως το The Hunchback της Notre Dame, το Cabaret, το The Nightingale και το Rose, το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα (2ο Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού, το Φεστιβάλ Ελιάς του Μιλάνου), η Electra, οι Bacchae , Thucydides Dramaticus, Idomeneu.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε ταινίες όπως η Ein Sommer στην Griechenland (ZDF), η Penal Colony (επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ de Cannes) και είχε τον υποστηρικτικό ρόλο του Tzeni Vanou στην βραβευμένη ταινία “The Waiter” (Beijing International Film Φεστιβάλ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Raindance, κ.α.) Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ “Ταξίδια Ψυχής”.

Το καλοκαίρι του 2019 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να συνεχίσει να αναπτύσσει την καριέρα της. Η πρώτη της παράσταση Off Off Broadway ήταν τον Ιούλιο του 2019, στο The Duplex Theatre, ακολουθούμενο από το “The Miracle of Christmas” στο Queens Theatre. Έχει εμφανιστεί σε ένα βράχο ζωντανά στο Drom.

Έχει επίσης πολλές ζωντανές μουσικές παραστάσεις όπως στο Ayza Bar, κλπ.

Αυτή την περίοδο διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο “Who to Blame”, στο The Graycliff στο New Jersey και πρόβει για διάφορα επερχόμενα έργα.

