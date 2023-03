TUI Global Hotel Awards 2023: 6 ξενοδοχεία βραβεύτηκαν στην Κρήτη

Στον κ. Νίκο Δασκαλαντωνάκη, ιδρυτή και ιδιοκτήτη της Grecotel Hotels and Resorts απονεμήθηκε από την TUI το βραβείο TUI Lifetime Achievement, δηλαδή Επίτευγμα Ζωής, που τιμά ανθρώπους ή οργανισμούς με ανυπολόγιστη συνεισφορά στον κλάδο του τουρισμού.

Όπως επισημαίνει η TUI, ο κ. Δασκαλαντωνάκης, είναι γνωστός για τη δέσμευσή του στη δημιουργία προσωποποιημένων, μοναδικών πολιτιστικών εμπειριών για τους επισκέπτες, προσφέροντάς τους ζεστασιά και γνήσια διασύνδεση με την τοπική κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τις ξενοδοχειακές εξελίξεις, το Lindos Blu Luxury Hotel & Suites έλαβε από την TUI το βραβείο του καλύτερου ξενοδοχείου του κόσμου και το καλύτερο ξενοδοχείο της Ανατολικής Ευρώπης.

Αναλυτικά, στην ετήσια τελετή των βραβείων TUI Global Hotel Awards που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 300 συνεργάτες ξενοδοχείων και υπάλληλοι της TUI για να γιορτάσουν τα εξαιρετικά επιτεύγματα των 100 κορυφαίων ξενοδοχείων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Μέσα σε 12 κατηγορίες, που επιλέχθηκαν από μια ομάδα με περισσότερα από 13.000 ξενοδοχεία σε 180 προορισμούς, 9 ξενοδοχεία έχουν αναγνωριστεί ως τα καλύτερα από τα καλύτερα σύμφωνα με κριτικές επισκεπτών της TUI.

Οι ετήσιοι νικητές του Παγκόσμιου Βραβείου Ξενοδοχείου της TUI βασίζονται σε σχόλια από περισσότερους από 16 εκατ. επισκέπτες της TUI το 2022. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από την εξυπηρέτηση μέχρι το φαγητό, τις εγκαταστάσεις και τη συνολική εμπειρία.

Βραβεία Βιωσιμότητας

Στα TUI Global Hotel Awards 2023, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη βιωσιμότητα με τα βραβεία να περιλαμβάνουν πλέον κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν το πρόσφατα δημοσιευμένο θεματολόγιο αειφορίας της TUI.

Οι νέες κατηγορίες για φέτος περιλαμβάνουν People, Planet και Progress και υπογραμμίζουν τη συμβολή των νικητών στις προσπάθειες βιωσιμότητας σε αυτούς τους τομείς. Οι νικητές της κατηγορίας επιλέγονται από εξωτερική επιτροπή και κρίνονται σύμφωνα με μοναδικά καθορισμένα κριτήρια. Φέτος, η TUI απένειμε επίσης ένα Βραβείο Αειφορίας Καινοτομίας.

Αυτό γίνεται για να αναγνωριστεί μια ξενοδοχειακή εταιρεία που επενδύει στη νέα τεχνολογία για να επιταχύνει τον βιώσιμο μετασχηματισμό της ιδίας και του κλάδου της. Το εν λόγω βραβείο απονεμήθηκε στην Atlantica Hotels & Resorts για τις προσπάθειές της να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν νέα τεχνολογία για να επιταχύνουν τον βιώσιμο μετασχηματισμό τους. Τρανό παράδειγμα οι προσπάθειές της στο ελληνικό νησί της Ρόδου, όπου έχουν επενδύσει στην τελευταία τεχνολογία ηλιακών πάνελ, ηλεκτροκίνηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μονάδα αφαλάτωσης νερού και για τη συμμετοχή τους στο Co-Lab Rhodes.

Εκτός από την Atlantica Hotels & Resorts, σημαντικά βραβεία σε αυτή την κατηγορία, έλαβαν τα εξής ελληνικά ξενοδοχεία:

Βραβείο Best Hotel Sustainability People: Cretan Malia Park

Βραβείο Best Hotel Sustainability Planet: Creta Maris Resort

Βραβείο Best Hotel Overall Sustainability: Cretan Malia Park

Συνολικά, τα ελληνικά ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται στα 100 καλύτερα, είναι τα εξής:

1. Amira Luxury Suites, Σκιάθος

2. Atrium Prestige, Ρόδος

3. Casa Blu, Χερσόνησος

4. Corissia Harmony Hotel, Χερσόνησος

5. Dream Studios, Ζάκυνθος

6. Fito Aqua Bleu Resort, Σάμος

7. Golden Star Kos, Κως

8. Ikos Aria, Κως

9. Ikos Dassia,Κέρκυρα

10. Ikos Oceania, Νέα Μουδανιά

11. Ikos Olivia, Χαλκιδική

12. Hotel Kalidon Panorama, Σάμος

13. Hotel Korina, Θάσος

14. Lindos Blu Luxury Hotel & Suites, Ρόδος

15. Lindos Horizon, Ρόδος

16. MarBella Elix, Πάργα

17. Marinos Apartments, Λάσση Κεφαλονιάς

18.Mayflower Apartments, Κως

19. Mayia Exclusive Resort & Spa, Ρόδος

20. Mike Hotel & Apartments, Μάλεμε, Χανιά

21. Nine Muses, Κεφαλονιά

22. Regina Dell Acqua, Κεφαλονιά

23. Skiathos Premier, Σκιάθος

24. St. George’s Bay Country Club, Κέρκυρα

25. Terra Verde Apartments, Πάργα

26. Villa Nisteri,Θάσος

27. Windmill Bay, Ζάκυνθος

Καλύτερο ξενοδοχείο TUI Blue

Μια άλλη προσθήκη φέτος είναι η κατηγορία Best Hotel TUI Blue, του οποίου το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επί του παρόντος περίπου 100 ξενοδοχεία σε 19 χώρες. Στην κατηγορία αυτή, απονεμήθηκαν τα βραβεία Best Hotel TUI BLUE, TUI BLUE Barut Andiz, Best Hotel TUI Nordic, TUI BLUE Barut Andiz, Best Hotel TUI Netherlands, TUI BLUE Palm Garden και Βest Hotel TUI Germany, Austria & Switzerland, TUI BLUE Barut Andiz.