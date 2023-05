TripAdvisor: Δυο ελληνικά ξενοδοχεία ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου

Στα κορυφαία ξενοδοχεία που κέρδισαν το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best για το 2023, δηλαδή τα σημεία που αγάπησαν περισσότερο οι ταξιδιώτες, από τα μεγαλειώδη και πολυτελή έως τα γραφικά και γοητευτικά, βραβεύτηκαν 2 ελληνικά ξενοδοχεία.

Rambagh Palace, Ινδία Ozen Reserve Bolifushi, Μαλδίβες Hotel Colline de France, Βραζιλία Shangri-La The Shard, London, Ηνωμένο Βασίλειο The Ritz-Carlton, Hong Kong, Κίνα JW Marriott Marquis Hotel Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Romance Istanbul Hotel, Τουρκία Ikos Dassia, Κέρκυρα, Ελλάδα Ikos Andalusia, Ισπανία Padma Resort Ubud, Ινδονησία Varu By Atmosphere, Μαλδίβες Sunrise Attitude, Αφρική Voyage Sorgun, Τουρκία Adiwana Suweta, Ινδονησία Ikos Aria, Κως, Ελλάδα La Sinfonía del Rey Hotel & Spa, Βιετνάμ Tulemar Bungalows & Villas, Κόστα Ρίκα Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Αρούμπα Nikki Beach Resort & Spa Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, Πορτογαλία Secrets Maroma Beach Riviera Cancun, Μεξικό ATELIER Playa Mujeres, Μεξικό Hotel Malte – Astotel, Γαλλία Perry Lane Hotel, A Luxury Collection Hotel, Τζόρτζια Jaya House River Park, Καμπότζη