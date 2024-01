Time out: Η Νέα Υόρκη η καλύτερη πόλη για το 2024

Είναι η πόλη που πρωταγωνιστεί σε αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, η έμπνευση πίσω από αμέτρητα τραγούδια και έργα τέχνης και ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς στον κόσμο. Ίσως δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που η βρετανική εταιρεία μέσων ενημέρωσης Time Out Group ανακήρυξε τη Νέα Υόρκη ως την καλύτερη πόλη για το 2024.

Το Time Out πραγματοποίησε έρευνα με τη συμμετοχή 20.000 κατοίκων πόλεων σε όλο τον κόσμο, για να καταρτίσει την τελευταία του ανασκόπηση των καλύτερων πόλεων του πλανήτη. Συνεκτιμήθηκαν παράγοντες όπως η γαστρονομία, η αρχιτεκτονική και τα πολιτιστικά δρώμενα.

Τα αμέτρητα μουσεία της Νέας Υόρκης και η ακμάζουσα θεατρική της σκηνή αναφέρθηκαν από το Time Out ως λόγοι για τους οποίους η αμερικανική πόλη κατέκτησε την πρώτη θέση. Η παγκόσμια φήμη της Νέας Υόρκης έπαιξε επίσης ρόλο – η πόλη κατατάχθηκε ως το δημοφιλέστερο μέρος στο οποίο κάτοικοι άλλων πόλεων ανά τον κόσμο θα ήθελαν να μετακομίσουν.

Η πόλη των αντιθέσεων

Στο νούμερο δύο της λίστας του Time Out βρίσκεται το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, μια πόλη που «όλοι οι ερωτηθέντες» χαρακτήρισαν «όμορφη», αναμφίβολα χάρη στον εκπληκτικό συνδυασμό θάλασσας, αστικού τοπίου και εντυπωσιακού ορεινού περιβάλλοντος.

Το Time Out ξεχώρισε τα πολιτιστικά δρώμενα στο Κέιπ Τάουν – από τις βραδινές βραδιές μουσείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι τις θεατρικές και κωμικές παραστάσεις στο Theatre on the Bay, καθώς και το πρόσφατα εγκαινιασμένο Time Out Market Cape Town.

Η Katy Scott, η οποία μεγάλωσε στο Κέιπ Τάουν και τώρα ζει στη Γαλλία, λέει στο CNN Travel ότι βλέπει τη συγκεκριμένη πόλη ως «ίσως την πιο ανεπιτήδευτη παράκτια πόλη στον κόσμο», επαινώντας τις ευκαιρίες που δίνει για να έρθεις σε επαφή με τη φύση, καθώς και τα «κορυφαία εστιατόρια, τα παρθένα οινοποιεία και τη φανταχτερή νυχτερινή ζωή».

Ωστόσο, η Scott επισημαίνει ότι «αυτά τα πράγματα δεν είναι προσιτά στην πλειονότητα των πολιτών».

«Η Νότια Αφρική μπορεί να γιορτάζει 30 χρόνια δημοκρατίας, αλλά η ανισότητα σε πόλεις όπως το Κέιπ Τάουν είναι πιο έντονη από ποτέ», τονίζει.

Την πρώτη πεντάδα του Time Out συμπληρώνουν το Βερολίνο της Γερμανίας (κυρίως για την έντονη νυχτερινή του ζωή), το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου (για τις «θρυλικές» παμπ και τα δωρεάν μουσεία και γκαλερί του) και η Μαδρίτη της Ισπανίας («εξαιρετικό φαγητό και ποτό»).

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται μικρότερες πόλεις, όπως το Λίβερπουλ και το Πόρτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πόρτο χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα του Time Out ως μια εξαιρετική πόλη για «ρομαντισμό».

Το Top10

1. New York City, USA

2. Cape Town, South Africa

3. Berlin, Germany

4. London, UK

5. Madrid, Spain

6. Mexico City, Mexico

7. Liverpool, UK

8. Tokyo, Japan

9. Rome, Italy

10. Porto, Portugal