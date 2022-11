ΣΕΤΚΕ | Νέα πρόταση στη διαμονή με 3 δράσεις στα μικρά καταλύματα

Αναβαθμισμένο ρόλο στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού διεκδικούν με τρεις σημαντικές νέες δράσεις και με καινοτόμες ψηφιακές λύσεις τα μικρά τουριστικά καταλύματα, όπως καταδεικνύει η στρατηγική της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), που παρουσιάστηκε στην Xenia 2022.

Στο πλαίσιο «Στρογγυλής Τράπεζας» για το θέμα που συνδιοργάνωσε η Συνομοσπονδία σε συνεργασία με την Epsilon Hospitality, ο Πρόεδρος της ΣΕΤΚΕ Παναγιώτης Τοκούζης ανέλυσε το πλάνο υλοποίησης των δράσεων «Smotel», «Καλάθι Πρωινού» και «Alternative Holiday Experiences by SETKE».

Συγκεκριμένα ο κ. Τοκούζης σημείωσε:

«Η αλλαγή της τουριστικής ζήτησης σε συνδυασμό με τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά καταλύματα του κλάδου μας, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους και τη διαφοροποίηση τους, με την απόκτηση νέας ταυτότητας. Η ΣΕΤΚΕ αφουγκραζόμενη τις νέες τάσεις της εποχής, καθώς και τις ανάγκες των επιχειρηματιών του κλάδου, ξεκίνησε την υλοποίηση των δράσεων «Smotel», «Καλάθι Πρωινού» και «Alternative Holiday Experiences by SETKE» (Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ), που θα τους δώσουν τα «εφόδια – εργαλεία», να αναδείξουν τις επιχειρήσεις τους σε μια αγορά που μεταβάλλεται συνεχώς και στην οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικές και κατ’ επέκταση βιώσιμες.

Το «Smotel», είναι ένα brand name που αποσκοπεί στη δημιουργία μία νέας «γενιάς» τουριστικών καταλυμάτων. Με το νέο brand name μπορεί να πιστοποιείται ένα τουριστικό κατάλυμα, ανεξαρτήτως κατηγορίας και μεγέθους, υπό την προϋπόθεση, ότι παρέχει αναβαθμισμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες και παροχές προς τους επισκέπτες του.

Το «Καλάθι Πρωινού της ΣΕΤΚΕ» είναι ένα καλάθι γεμάτο από αγνά, παραδοσιακά προϊόντα κάθε τόπου, από αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, το οποίο στόχο έχει, αφενός τη διασύνδεση του πολιτισμικού, γαστρονομικού πλούτου της χώρας μας με τη διαμονή και τη φιλοξενία στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, που προσφέρουν τα μικρά τουριστικά καταλύματα.

Ο «Τουρισμός Εμπειρίας από τη ΣΕΤΚΕ» προσφέρει στα τουριστικά καταλύματα του κλάδου τη δυνατότητα να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, προσελκύοντας επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα, συμβάλλοντας συγχρόνως στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι τέσσερις πρώτες εξειδικευμένες προτάσεις διακοπών της ΣΕΤΚΕ είναι το Nature by SETKE (Περιπατητικός – Περιηγητικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), το Cycling by SETKE (Ποδηλατικός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ), το Family by SETKE (Οικογενειακός Τουρισμός από τη ΣΕΤΚΕ) και τέλος το Gastronomy by SETKE (Γνωριμία με την Ελληνική Κουζίνα από τη ΣΕΤΚΕ). Στόχος του φορέα μας είναι η δημιουργία ενός νέου είδους ποιοτικά αναβαθμισμένων τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία θα εδραιωθούν ως η νέα πρόταση στη διαμονή».

Στα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Epsilon Hospitality και Διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου Epsilon Net Αμανάτιος Αμανατίδης. Ειδικότερα τόνισε:

«Η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και γενικότερα η αξιοποίηση του digital marketing για την προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καταλυμάτων αυξάνεται συνεχώς στον ελληνικό τουρισμό. Παράλληλα η απλοποίηση της διαχείρισης των καθημερινών εργασιών με τη χρήση ενός σύγχρονου λογισμικού διαχείρισης PMS, που συνδέεται άμεσα με τα ψηφιακά κανάλια πώλησης, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει τα κόστη λειτουργίας της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες του τουρισμού, να εστιάσουν την προσοχή τους και την ενέργεια τους στον πελάτη τους και στο πως θα βελτιώσουν την εμπειρία διαμονής του. Όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα και προσιτά σε κάθε μέγεθος καταλύματος και δεν είναι προνόμιο των μεγάλων μονάδων. H Epsilon Hospitality, μέλος του Ομίλου Epsilon Net, που εστιάζει στον τομέα του Τουρισμού, έχει σχεδιάσει εξειδικευμένες λύσεις ειδικά για την αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της φιλοξενίας. Ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη, όπως το digital marketing, την καθημερινή διαχείριση αλλά το κυριότερο την αύξηση των πωλήσεων από τα ψηφιακά κανάλια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών καταλυμάτων».

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της αειφορικής ανάπτυξης του τουρισμού, η ανάγκη επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού του πλαισίου υποστήριξης των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων πρέπει να είναι το κυρίαρχο θέμα της συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης και της τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, επισήμανε ο κ.Γεώργιος Δρακόπουλος, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Tourism Generis. υπογραμμίζοντας:

«Ο ελληνικός τουρισμός, όχι μόνο έχει αποδειχτεί ανθεκτικός στις κατά καιρούς κρίσεις, αλλά και έχει πείσει το σύνολο της κοινωνίας και των παραγωγικών τάξεων για τη δυναμική της ανάπτυξής του.

Όμως, τα σοβαρά προβλήματα της μη ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και της έντονης εποχικότητας, που δεν πρόκειται να αλλάξουν στο προβλέψιμο μέλλον, υπαγορεύουν μία διαφορετική θεώρηση του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας με όρους αειφορίας. Μία ορθολογική και αποτελεσματική διακυβέρνηση για τον τουρισμό προϋποθέτει έως και επιβάλλει την υποστήριξη των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, μέσα από ευέλικτα σχήματα χρηματοδότησης και υποστήριξής τους στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τουριστικής οικονομίας, για να μπορέσουν να ωφεληθούν οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά και στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι συνέργειες με το σύνολο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνεχή κατάρτιση των επιχειρηματιών μικρών επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν συνεργασίες.