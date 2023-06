ΛΟΑΤΚΙ τουρισμός: Ελληνικοί προορισμοί διεκδικούν μεγάλο μερίδιο της νέας τάσης

Send an email

Αν είναι μία χώρα που ξέρει την αξία του ΛΟΑΤΚΙ τουρισμού αυτή είναι σίγουρα η Ελλάδα. Το πιο διάσημο στον κόσμο νησί της χώρας, η Μύκονος, οφείλει – εν μέρει- την εκτόξευσή της και στο gay friendly χαρακτήρα του νησιού.

Ως ΛΟΑΤΚΙ τουρισμός (LGBTQ tourism) χαρακτηρίζεται ο τουρισμός ατόμων που αυτοχαρακτηρίζονται ως ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς, queer και ίντερσεξ. Προτιμούν προορισμούς όπου μπορούν να εκφράζονται πιο ελεύθερα, αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και σίγουρα επιλέγουν προορισμούς όπου δεν κινδυνεύουν. Ο ΛΟΑΤΚΙ τουρισμός αποτελεί μία από τις νέες κυρίαρχες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας και μία πολλά υποσχόμενη αγορά στην Ευρώπη.

Ο εκτιμώμενος ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμός της Ευρώπης είναι περίπου το 5,9% του συνόλου, σύμφωνα με σχετική ανάλυση του ολλανδικού Κέντρου Προώθησης Εισαγωγών (Centre for the Promotion of Imports, CPI) και η αξία της αγοράς του ΛΟΑΤΚΙ τουρισμού σε 7 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ολλανδία) ανέρχεται ήδη σε 64 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ αναμένεται να αυξάνεται κατά μέσο όρο 1,4% ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού, οι δαπάνες από τα ταξίδια της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Μερίδιο αυτής της πίτας διεκδικούν τώρα και άλλοι ελληνικοί προορισμοί.

Αθήνα: Η γενέτειρα της γκέι κουλτούρας

Στην Αθήνα, εδώ και μερικά χρόνια, το επίσημο τουριστικό γραφείο του δήμου (This is Athens) προσφέρει την βόλτα “LGBTQ+ Athens with a Local”.

Όπως αναφέρει η σχετική ιστοσελίδα «η Αθήνα θεωρείται συχνά ως η γενέτειρα της δημοκρατίας, αλλά ήταν επίσης η γενέτειρα της γκέι κουλτούρας. Η ομοφυλοφιλία, η οποία ασκούνταν και γιορταζόταν ανοιχτά, ήταν μέρος του κοινωνικού ιστού της αρχαίας Αθήνας. Σήμερα, η ελληνική πρωτεύουσα παραμένει μια πολύ φιλική προς τους ομοφυλόφιλους πόλη, με αμέτρητα γκέι και λεσβιακά μπαρ, πολλές ανοιχτά ομοφυλόφιλες διασημότητες και μια ζωντανή LGBTQ+ κοινότητα.»

Ο οδηγός του This is Athens υπόσχεται στους επισκέπτες να τους παρουσιάσει την LGBTQ+ σκηνή της ελληνικής πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένων των καφέ, των μπαρ και των παραλιών, καθώς και προτάσεις για drag shows και νυχτερινή ζωή.

Άλλα σημεία του επίσημου τουριστικού οδηγού της Αθήνας παρουσιάζουν προτάσεις όπως «Απολαύστε 48 ώρες στην LGBT+ Αθήνα» και «Πού μπορείτε να γνωρίσετε την LGBT+ κουλτούρα στην Αθήνα».

Αυτή την περίοδο στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια του Athens Pride 2023.

Η πρωτοπορία της Ελλάδας – Η Λέσβος

Στην Ελλάδα ο ΛΟΑΤΚΙ τουρισμός αναπτύχθηκε σε μία περίοδο που ήταν άγνωστη έννοια στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Ήταν η δεκαετία του 1980, όταν οι πρώτες λεσβίες έφτασαν στον τόπο καταγωγής της ποιήτριας Σαπφούς- της εμβληματικής αυτής μορφής του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος.

Η Ερεσός – και συγκεκριμένα η Σκάλα Ερεσού- πλημμύριζε από γυναίκες που ήθελαν να νοιώθουν ελεύθερες να εκφραστούν σε έναν τόπο που -όπως μαρτυρούν οι περισσότεροι επισκέπτες- χαρακτηρίζεται από μία ιδιαίτερη ενέργεια και πνευματικότητα.

Το μικρό ψαροχώρι γρήγορα μετατράπηκε σε ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, με δεκάδες επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και παροχής υπηρεσιών.

Κάθε Σεπτέμβριο, γυναίκες από όλο τον κόσμο επιστρέφουν στη Σκάλα Ερεσού για το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών Ερεσού (International Eressos Women’s Festival).

Σύγχρονο άγαλμα αφιερωμένο στη Σαπφώ/ Σκάλα Ερεσού- Η αρχαία ελληνική ιστορία προσφέρει στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα ιστορικές ρίζες που αναζητά

Όμως, το λεσβιακό κίνημα της Ερεσού δεν έχει πια τη δυναμική των προηγούμενων δεκαετίων. Τα τελευταία δύο χρόνια μία νέα πρωτοβουλία, το Queer Festival, φιλοδοξεί να επαναφέρει τη Λέσβο στον χάρτη του διεθνούς ΛΟΑΤΚΙ τουρισμού.

Toν Μάιο η Σκάλα Ερεσού «ζωντανεύει» με εκατοντάδες επισκέπτες που επισκέπτονται την περιοχή για να μετάσχουν στο Queer Festival

«Η κοινότητα της Λέσβου ήταν κάποτε τεράστια» είπε στο newmoney η Γαλλίδα Anais Carayon, διευθύντρια σύνταξης στη γαλλική μιντιακή εταιρεία Urbania και συν- διοργανώτρια του Queer Festival. «Με το φεστιβάλ θέλουμε να αναβιώσουμε τη δυναμική της κοινότητας και να φέρουμε στο νησί περισσότερο νέο κόσμο. Έχουμε πολύ κόσμο από τη Γαλλία, αλλά φέτος βλέπουμε επισκέπτες και από πολλές ακόμα χώρες.»

Η Αnais Carayon, συν- διοργανώτρια του Queer Festival στη Σκάλα Ερεσού, συνομιλεί με το σκηνοθέτη Maxime Donzel, που κατέγραψε την εκδήλωση για λογαριασμό του τηλεοπτικού France 5

Οι αρχές της Λέσβου προβάλλουν αυτή την πλευρά του τουριστικού προϊόντος, αλλά όχι με ιδιαίτερη έμφαση. Η τουριστική καμπάνια του νησιού προσπαθεί να παρουσιάσει «διακριτικά» το γεγονός ότι αποτελεί φιλόξενο τόπο για τους/τις ΛΟΑΤΚΙ τουρίστες/ τουρίστριες.

«Το σύνθημά μας είναι “as unique as you”, γιατί πραγματικά εδώ κάποιος μπορεί να είναι ο εαυτός του, δεν τον κρίνει κανένας» σημειώνει ο Δρόσος Ταρναράς, έφορος δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου. «Όλοι νοιώθουν ότι το να είσαι διαφορετικός είναι μέρος μίας κοινά αποδεκτής ταυτότητας. Γίνονται κινήσεις όσον αφορά στο branding της Ερεσού, υπάρχουν σχετικά σποτ που προβάλλουν την κουλτούρα αυτή. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε πολλούς επισκέπτες από την Τουρκία, που έρχονται εδώ γιατί νοιώθουν περισσότερο ελεύθεροι.»