Η καριέρα στον τομέα της Φιλοξενίας έχει χρώμα bluegr!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Καριέρας του Ομίλου bluegr Hotels& Resorts με τη συμμετοχή επαγγελματιών από στον κλάδο του τουρισμού που είχε ως στόχο τη γνωριμία με τις ειδικότητες, τις αρμοδιότητες και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση στον τομέα της φιλοξενίας

Σε αυτό το πλαίσιο, μαθητές της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης αλλά και απόφοιτοι διάφορων τουριστικών σχολών της Κρήτης που επιθυμούν να ξεκινησουν την καριέρα τους, επισκέφθηκαν τα ξενοδοχεία του Ομίλου Minos Beach art hotel, Minos Palace hotel & suites, Candia Park village στον Άγιο Νικόλαο, συζήτησαν με τους υπεύθυνους των τμημάτων, γνώρισαν από κοντά τα στελέχη των ξενοδοχείων και απέκτησαν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ειδικότητα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η bluegr Hotels & Resorts παρουσίασε τις ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης που προσφέρει, συνομίλησε με τους απόφοιτους για τη φιλοσοφία της Αριστείας και της Βιωσιμότητας στις υπηρεσίες φιλοξενίας και ανέδειξε τις κορυφαίες ειδικότητες για την χρονιά που έρχεται.

Καθώς η οικογένεια της bluegr Hotels&Resorts έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες στελέχωσης της σεζόν του 2023 με θέσεις εργασίας σε όλα τα τμήματα των ξενοδοχείων της Κρήτης, το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, δέχεται σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά στην διεύθυνση hr@bluegr.gr ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και στο 215 50057708 και να προγραμματίσουν μια διαδικτυακή συνέντευξη με το τμήμα προσωπικού

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα Καριέρας της bluegr Hotels & Resorts στο https://www.bluegr.com/careers/.

Live the bluegr Experience | There cannot be blue without u!