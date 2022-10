Greek Hospitality Awards 2022: 3 βραβεύσεις για το Royal Marmin Bay

Με τον ιδανικότερο τρόπο και αποσπώντας 12 χρυσά, 10 ασημένια και 8 χάλκινα βραβεία στα Greek Hospitality Awards 2022, τα αναγνωρισμένα βραβεία του Ελληνικού Τουρισμού, επιστεγάζεται η χρονιά για την CHC Group και τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία ξενοδοχεία.

Στην εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η CHC Group απέσπασε 2 χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Best Hotel Management Consultant και Best Greek Hotel Management Strategy, καθώς και 1 ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Best Hotel Sales Representative Company

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι βραβεύσεις των ξενοδοχείων που συνεργάζονται με την CHC Group, όπου τους απονεμήθηκαν οι διακρίσεις:

AVRA PALM

Best Greek Hotel Breakfast | SILVER

Best Greek Romantic Resort | BRONZE

Best Beach Resort | BRONZE

CHC ATLANTIDA

Best Greek New Boutique Resort | GOLD

Best Greek Hotel Dining Experience | BRONZE

Best Greek Beach Resort | SILVER

CHC IMPERIAL PALACE

Best Greek Hotel Entertainment | GOLD

Best Greek Romantic Resort | SILVER

Best Tailor Made Guest Experience | GOLD

CHC MARILENA HOTEL

Best Greek Family Resort | BRONZE

Best Greek Hotel Bar | BRONZE

Best Greek Hotel Entertainment Experience | SILVER

CHC TYLISSOS BEACH

Best Greek Romantic Resort | BRONZE

Best Greek Honeymoon Resort | GOLD

Best Greek Beach Resort | SILVER

CLUB LYDA

Best Greek Family Resort | SILVER

Best Greek Hotel Breakfast | GOLD

Best Greek Hotel Entertainment Experience | BRONZE

ELITE CITY RESORT

Best Greek Romantic City Hotel | SILVER

Best Greek View City Hotel | GOLD

Best Business City Hotel | GOLD

ROYAL MARMIN BAY

Best Greek Hotel Dining Experience | SILVER

Best Boutique Resort | GOLD

Best Tailor Made Guest Experience | SILVER

Niriides Beach

Best Greek View Resort | GOLD

Best Greek Hotel Restaurant | BRONZE

Best Greek Hotel Café | GOLD

Σε δήλωσή του ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της CHC Group Ζαχαρίας Α. Χνάρης, ανέφερε: «Για μια ακόμη χρονιά, βλέπουμε τις προσπάθειες όλων μας να επιβραβεύονται μέσα από τα αναγνωρισμένα βραβεία του ελληνικού τουρισμού, τα Greek Hospitality Awards 2022. Όπως μετά από κάθε βράβευση, η ικανοποίηση αλλά και η συναίσθηση της ευθύνης είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν. Θα ήθελα και δημόσια να συγχαρώ τους συνεργάτες μου, όλες και όλους όσοι κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας δύσκολης χρονιάς, με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Όπως και να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων που εμπιστεύονται το brand CHC για τη δική τους ανοδική επιχειρηματική πορεία. Συνεχίζουμε δυναμικά, με πίστη και ενθουσιασμό, με όραμα και σχέδιο για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού».

Τα Greek Hospitality Awards

Τα Greek Hospitality Awards είναι ο πλέον καταξιωμένος θεσμός επιβράβευσης της ελληνικής φιλοξενίας και πραγματοποιήθηκαν για 8η συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Η λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, με φυσική παρουσία, καθώς και με παράλληλη online μετάδοση από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της Ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.