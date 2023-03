Για ποιους άλλους τομείς εργασίας εγκαταλείπουν τον τουρισμό οι νέοι

Send an email

Ο ταξιδιωτικός κλάδος ακολουθεί μια προσέγγιση αναμονής αντί να αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος εύρεσης προσωπικού.

Κορυφαίο παραμένει το θέμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού στην ταξιδιωτική αγορά στις συζητήσεις των διεθνών τουριστικών οργανισμών και ομίλων. Στο πλαίσιο αυτό το νεοσύστατο έργο με τίτλο Tourism Employment Expansion Mandate (TEEM), το οποίο είναι μια διατομεακή συλλογική προσπάθεια για την κατανόηση του ελλείμματος εργατικού δυναμικού στην ταξιδιωτική αγορά παρουσίασε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μίας νέας παγκόσμιας έρευνας που δείχνει ότι η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Το έργο τέθηκε σε εφαρμογή από το Global Travel and Tourism Resilience Council (RC) υπό την ηγεσία του υπουργού της Τζαμάικα κ. Edmund Bartlett για την παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων και την προώθηση της ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ενώ ο τουριστικός τομέας έχει τροφοδοτήσει την παγκόσμια οικονομία έως και 10,6%, είναι ένας ευάλωτος τομέας που έχει αισθανθεί τον αντίκτυπο της πανδημίας με απώλεια άνω των 62 εκατ. εργαζομένων. Στο έργο του TEEM συμβάλλουν οργανισμοί όπως οι EEA, GTTP, Sustainable Hospitality Alliance, A World for Travel, Medov Logistics, JMG, EMG, FINN Partners, LATA, USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia Herzegovina κ.α.

Η σχετική έρευνα διεξήχθη παγκοσμίως σε όλο τον τομέα και τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

Ανησυχητικά στοιχεία για το έλλειμμα: το 68% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι επί του παρόντος είναι υποστελεχωμένο. Ενώ το έλλειμμα του εργατικού δυναμικού έχει συζητηθεί ευρέως, δεν υπάρχουν δεδομένα για να γίνει κατανοητό πόσο ευρέως αισθητό είναι το ζήτημα σε ολόκληρο τον τομέα. Η έλλειψη πόρων παραμένει κρίσιμη για την προετοιμασία τροφίμων, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τις πωλήσεις και τις κρατήσεις.

Έλλειμμα λόγω της εικόνας του τομέα: Το 88% του παγκόσμιου ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα, αναγνωρίζει το έλλειμμα στο εργατικό δυναμικό και το αποδίδει σε πρόκληση φήμης, που οδηγεί σε έλλειψη ταλέντων στον τομέα. Το ίδιο ποσοστό θα καλωσόριζε και θα υποστήριζε μια πρωτοβουλία για την κατανόηση του συναισθήματος των ταλέντων.

Οι νεότεροι είναι πιο δύσκολο να προσεγγιστούν: Το 62% είπε ότι πιο δύσκολο για τον τουρισμό είναι να προσελκύσει ταλέντα 25-45 ετών. Το ταλέντο επιλέγει θέσεις εργασίας στην τεχνολογία και τα φαρμακευτικά προϊόντα και όχι στον ταξιδιωτικό κλάδο.

Καμία ενέργεια για την αντιμετώπιση του ζητήματος: Το 80% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι αφήνει τις θέσεις εργασίας ανοιχτές περισσότερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια και το 82% αφήνει ανοιχτές θέσεις εργασίας αντί να πιέζει με άλλα μέσα. Αυτό δείχνει ότι ο ταξιδιωτικός κλάδος ακολουθεί μια προσέγγιση αναμονής αντί να αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η έρευνα παρουσιάστηκε αρχικά στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ανθεκτικότητας Τουρισμού στο Κίνγκστον της Τζαμάικα για τον εορτασμό της 17ης Φεβρουαρίου που ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ανθεκτικότητας Τουρισμού από τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι η πρώτη φάση της προγραμματισμένης έρευνας που καθοδηγείται από την Arvensis Search για το TEEM. Το επόμενο βήμα θα εξετάσει την κατανόηση του αισθήματος ταλέντων και τον εντοπισμό των λόγων φθοράς και μετανάστευσης σε άλλους κλάδους.

Το TEEM, εκπροσωπήθηκε σε δύο πάνελ για να συζητήσει την κρίση ανθρώπινου κεφαλαίου που εντοπίστηκε από την έρευνα και τα βήματα που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπισή της. Τόσο η Anne Lotter, Εκτελεστική Διευθύντρια του GTTP όσο και ο Christian Delom, Γενικός Γραμματέας του A World for Travel, τόνισαν ότι η δέσμευση της μελλοντικής γενιάς ταλέντων με ένα διαδραστικό και συναρπαστικό πρόγραμμα σπουδών και η διατήρηση του προσωπικού προσαρμόζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις προσδοκίες των μαθητών, ήταν μερικές από τις προτάσεις που έγιναν από την επιτροπή.

Το πάνελ, συμφώνησε ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί, προσφέροντας ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που εξισορροπεί τις δεξιότητες και την κατάρτιση για να εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι δεν θα μεταφερθούν εκτός του κλάδου. Ο Ibrahim Osta, USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia and Herzegovina, Chief of Party παρουσίασε επίσης μοντέλα βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου για τον τουριστικό τομέα από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Παρουσίασε μια τετράπλευρη προσέγγιση για την αγορά που περιλαμβάνει την επέκταση της ζήτησης για θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης του brand των εργοδοτών, την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης για τη νεολαία, τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την εφαρμογή κατάρτισης με βάση τη αγορά για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υφιστάμενων εργαζομένων.

Τέλος, ο υπουργός κ. Bartlett, Συμπρόεδρος του Συμβουλίου Ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι προορισμός, είναι ένα ταξίδι στο οποίο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές παράμετροι και οι κοινωνικές συνθήκες βελτιώνονται, ενώ αντιμετωπίζεται το κλίμα και το περιβάλλον. Ανθεκτικότητα σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για κρίσεις αντί να αντιδρούμε σε αυτές. Ας μην έχουμε περάσει από αυτήν την πανδημία χωρίς να έχουμε μάθει τα μαθήματα. Χτίζουμε δυνατότητες και μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές, νέα τεχνολογία».