FNL: Βραβεύτηκαν 26 εστιατόρια στην Κρήτη στα «Best Restaurant Awards»

Φέτος, στα έβδομα FNL Best Restaurant Awards βραβεύτηκαν 230 εστιατόρια από ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα αστέρι κερδίζουν 172 εστιατόρια. Με δύο αστέρια αξιολογούνται 48 εστιατόρια.

Τρία αστέρια κερδίζουν 9 εστιατόρια, τα δύο από αυτά για πρώτη φορά. Τέλος, για πρώτη φορά, στα οκτώ χρόνια του θεσμού, ένα εστιατόριο πετυχαίνει την ανώτατη αξιολόγηση των τεσσάρων αστεριών.

Συνολικά στη λίστα των βραβευμένων εστιατορίων έχουμε 59 νέες εισόδους, από τα οποία τα 22 άνοιξαν μέσα στο 2023. Η λίστα ολοκληρώνεται με 12 ειδικά βραβεία και βέβαια το top-10 της The List 2024.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Διατηρούν τρία αστέρια

• Delta Restaurant, Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα

•Elements, Canaves Oia Epitome Hotel, Σαντορίνη

•Lauda, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

•Σπονδή, Αθήνα

•Squirrel, The Danai, Χαλκιδική

Κερδίζουν για πρώτη φορά δύο αστέρια

• Cabbanes, Myconian Villa Collection, Μύκονος, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Over Water, Sani Asterias, Χαλκιδική New Entry

• The Private Kitchen, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος Newcomer

Διατηρούν δύο αστέρια

• Hervé, Αθήνα

• Le Pavillon, Αθήνα

• Patio, The Margi Hotel, Αθήνα

• Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα

• Soil, Αθήνα

• The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

• Tudor Hall, King George Hotel, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Κερδίζει 4 αστέρια για πρώτη φορά

• Etrusco, Κέρκυρα, Αναβάθμιση από τρία αστέρια

Διατηρούν τρία αστέρια

• Botrini’s, Αθήνα

• Selene, Katikies Garden, Σαντορίνη

Κερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά

• Botrini’s, Katikies Mykonos, Μύκονος New Entry

Διατηρούν δύο αστέρια

• Botrini’s, Katikies Santorini Hotel, Σαντορίνη

• CTC, Αθήνα

• Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Πάρος

• Hytra, Αθήνα

• Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Κερδίζουν δύο αστέρια πρώτη φορά

• César Meze Bar, Λίνδος-Ρόδος, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Cookoovaya, Αθήνα, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Δέκα Τραπέζια, Θεσσαλονίκη, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Elemes Cretan Cuisine, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος – Κρήτη, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Makris Degustation Restaurant, Domes Miramare Corfu, Κέρκυρα, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Μαυρίκος, Λίνδος-Ρόδος, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Oliviera, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος, Newcomer

• Petra, Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

Διατηρούν δύο αστέρια

• Aleria, Αθήνα

• Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας

• Cantina, Σίφνος

• Μαραθιά, Τήνος

• Noēma, Μύκονος

• Pomo D’ Oro, Κέρκυρα

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Amvrosia, Hyatt Regency Thessaloniki, Θεσσαλονίκη, New Entry

• Βάι Εστιατόριο, Σητεία-Κρήτη, New Entry

• Βερσαλλίες, Καλαμάτα-Πελοπόννησος, New Entry

• Cremnos, Acro Suites, Αγία Πελαγία-Κρήτη, New Entry

• Cuvee, Aqua Blu Hotel, Κως, New Entry

• Flow Dine & Wine, Olea All Suites Hotel, Ζάκυνθος, New Entry

• Galea, Castello Infinity, Αγία Πελαγία-Κρήτη, New Entry

• Κυρ-Γιάννη Εστιατόριο, Νάουσα-Μακεδονία, New Entry

• Makris Athens, Αθήνα, Newcomer

• Manna Hotel-Restaurant, Αρκαδία-Πελοπόννησος, Newcomer

• Meraki, Cavo Tagoo, Μύκονος, New Entry

• Metropolis Roof-garden, Electra Metropolis Hotel, Αθήνα, New Entry

• Rendez-Vous, Antigoni Seaside Resort, Χαλκιδική, New Entry

• Scala Premium Seafood Bar, Μάταλα-Κρήτη, New Entry

• Ω3, Σίφνος, New Entry

Διατηρούν ένα αστέρι

• 7 Steak Lounge, De Sol Hotel & Spa, Σαντορίνη

• Αλμυρίκι, Κάτω Αλμυρή Κορινθία-Πελοπόννησος

• Apiri Greek Eatery, Ηράκλειο-Κρήτη

• Avli, Ρέθυμνο-Κρήτη

• Baos Mykonos, Myconian Korali Relais & Chateau, Μύκονος

• Barozzi, Νάξος

• Bostani, Verina Hotel, Σίφνος

• Bubo Fine Dining, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

• Elia, Kapsaliana Village Hotel, Καψαλιανά-Αρκάδι Κρήτη

• Fiore, Lesante Cape, Ζάκυνθος

• Hellas, Πεύκος-Ρόδος

• Kalopsia, Τήνος

• Κοντοσώρος, Ξινό Νερό-Μακεδονία

• Kooc, Costa Navarino, Πελοπόννησος

• Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος

• Melia, Lesante Blu Hotel, Ζάκυνθος

• Metsovo 1350m, Grand Forest Metsovo, Μέτσοβο-Ηπειρος

• Mosaico Gastro Wine Bar, Horizon Beach Resort, Κως

• Naos, Σαντορίνη

• Οινοποιείο Σιγάλα, Σαντορίνη

• Old Mill, Elounda Mare, Ελούντα-Κρήτη ΑΠΟ ΔΥΟ

• Ορίζοντας, Πλάτανος-Σάμος

• Προσήλιο, Ζάκυνθος

• Salonika, Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

• Salvia, Aristi Mountain Resort, Ζαγοροχώρια

• Sense, Athens Was Hotel, Αθήνα

• Σίλφιον, Ιωάννινα-Ηπειρος

• Throubi, Andronis Concept Hotel, Σαντορίνη

• Φοίνο, Καλαμάτα-Πελοπόννησος

• Χαρούπι, Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Αφροδίτη, Ανω Σύμη, Βιάνος-Κρήτη, New Entry

• Ζέρζοβα, Αρκαδία-Πελοπόννησος, New Entry

• Ηλίας Ταβέρνα, Ρόδος, New Entry

• Κέδρος, Πάρος, Newcomer

• Λιμέρι του Ληστή, Ρόδος, New Entry

• Λογάρι, Κάτω Γούβες, Ηράκλειο-Κρήτη, New Entry

• Pharaoh, Αθήνα, Newcomer

• Πέτρινο (Το), Νάξος, NEW ENTRY

• Santa Pacou, Πάρος, Newcomer

• Χρύσανθος, Ιωάννινα-Ηπειρος, NEW ENTRY

Διατηρούν ένα αστέρι

• Απόμερο, Καρδίτσα-Θεσσαλία

• Αρακλειά, Ηρακλειά

• Βάταλος, Φραγκοκάστελο-Κρήτη

• Στου Βασιλαρακιού, Νάξος

• Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω, Λιτόχωρο-Μακεδονία

• Γιουβετσάκια, Αθήνα

• Elies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας-Πελοπόννησος

• Ηλιομανώλης, Κάννεβος-Κρήτη

• Θωμάς (Ο), Σκλήθρο Φλώρινας-Μακεδονία

• Καλοκαίρι, Αντίπαρος

• Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα

• Κρίταμον, Αρχάνες-Κρήτη

• Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα-Πελοπόννησος

• Λεβέντης, Ανω Σταλός-Κρήτη

• Μουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Αργος-Πελοπόννησος

• Noa Mykonos, Myconian Kyma Design Hotel, Μύκονος

• Ντουνιάς, Δρακώνα-Κρήτη

• Ονήσιμος, Πεζά-Κρήτη

• Πανόραμα, Ασκύφου-Κρήτη

• Τα Πλατάνια, Καστελλόριζο

• Rosa’s, Σαντορίνη

• Σούλης, Αγιοι Θεόδωροι-Πελοπόννησος

• Ταβέρνα του Οικονόμου, Αθήνα

• Χάρης, Νάξος

• Χρυσόστομος, Χανιά-Κρήτη

• Ωρομέδων, Κως

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

Κερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά

• Lygaria, Kea Retreat, Κέα, Newcomer

• Seeds, Αθήνα, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

Διατηρούν δύο αστέρια

• Andromeda Restaurant, The Danai, Χαλκιδική

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Aristides Hotel-Restaurant, Σύρος, Newcomer

• Hygge, Σύρος, Newcomer

• Lio, Μύκονος, New Entry

• Koukoumi Hotel-Restaurant (Vegan), Μύκονος, Newcomer

Διατηρούν ένα αστέρι

• Alfredo’s, Regency Casino Thessaloniki, Θεσσαλονίκη

• Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα,

• GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα

• Lycabettus Restaurant, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

• Malabar, The Margi Hotel, Αθήνα

MODERN BISTRO

Κερδίζει για πρώτη φορά δύο αστέρια

• Idol, Σαντορίνη, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Moldee, Θεσσαλονίκη, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

Διατηρούν δύο αστέρια

Vezené Athens, Αθήνα

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Gallina, Αθήνα NEWCOMER

• Makris Restaurant, Domes White Coast Milos, Μήλος, Newcomer

• Merceri Food & Drinks, Αθήνα, New Entry

Διατηρούν ένα αστέρι

• Albergo Gelsomino, Κως

• Clochard, Θεσσαλονίκη

• Jerar, Αθήνα

• Lost, Αθήνα

• Simul, Αθήνα

• Zurbaran, Αθήνα

ΓΑΣΤΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Aκρα, Αθήνα, Newcomer

• Ηλιόπετρα, Θεσσαλονίκη, New Entry

• +Τροφή, Θεσσαλονίκη, New Entry

Διατηρούν ένα αστέρι

• Βασιλικός, Καλλίπολη Πέλλας-Μακεδονία

• Broadway, Κως

• Hasika, Ρέθυμνο-Κρήτη

• Θamon, Ιωάννινα

• Μαγαζάκι που Λέγαμε (Το), Ιωάννινα

• Mezen, Βόλος

• Mezen Salonica, Θεσσαλονίκη

• Μπλε Καναρίνι, Καλαμάτα

• Πεσκέσι, Ηράκλειο-Κρήτη

• Tsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

Κερδίζει 3 αστέρια για πρώτη φορά

• Veritable, Αθήνα, Αναβάθμιση από δύο αστέρια

Κερδίζουν αστέρι για πρώτη φορά

• Il Borro Tuscan Bistro, Elounda Peninsula All Suite Hotel, Κρήτη, New Entry

• Napul’e, Aeolis Hotel, Τήνος, Newcomer

Διατηρούν ένα αστέρι

• Ifestioni Restaurant, Aressana Hotel, Σαντορίνη

• Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας

• Monzù, Αθήνα

• Napul’e, Αθήνα

• Sterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά Πελοπόννησος

HIGH END BEACH RESTAURANTS

Κερδίζει δύο αστέρια για πρώτη φορά

• Alemagou, Μύκονος, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

Διατηρούν δύο αστέρια

• Scorpios, Μύκονος

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Nammos, Μύκονος, New Entry

Διατηρούν ένα αστέρι

• Jackie O’ Beach, Μύκονος

• Krabo, Αθήνα

FUSION & ETHNIC

Διατηρούν δύο αστέρια

• Alali Restaurant, Σαντορίνη

• Matsuhisa Athens, Αθήνα

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Coya Mykonos, Μύκονος, New Entry

• Ex-Machina, Αθήνα, Newcomer

• Kohylia, Grand Resort Lagonissi, Αθήνα, New Entry

• Matsuhisa Paros, Avant Mar, Πάρος, Newcomer

• Nikkei, Αθήνα, New Entry

• Tahir, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος, Newcomer

• Zuma Mykonos, Μύκονος, New Entry

Διατηρούν ένα αστέρι

• Birdman, Αθήνα

• Byblos, Μύκονος

• Freud Oriental, Αθήνα

• Kinjo, Αθήνα

• Matsuhisa Mykonos, Belvedere Hotel, Μύκονος

• Matzenta Kuzina Del Sol, Χανιά-Κρήτη

• NYX, Academia Hotel, Αθήνα

• Sushimou, Αθήνα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ

Διατηρούν δύο αστέρια

• Basegrill, Αθήνα

• Beefbar Mykonos, Μύκονος

Κερδίζουν αστέρι για πρώτη φορά

• Beefbar, Andronis Arcadia Hotel, Σαντορίνη, Newcomer

• Εβίβα, Κορινθία-Πελοπόννησος, New Entry

• Κρεοπωλείον 29, Καλαμάτα, New Entry

Διατηρούν ένα αστέρι

• Beefbar Athens, Αθήνα

• Βεργιώτικο, Βέροια

• Brutus Tavern, Αθήνα

• Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη

• Drakoulis Dry & Raw, Κολωνάκι-Αθήνα

• Drakoulis Dry & Raw, Βούλα-Αθήνα

• Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη

• Τηλέμαχος Athens, Αθήνα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

Κερδίζει τρία αστέρια για πρώτη φορά

• Mylos By The Sea, Λέρος, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

Κερδίζουν δύο αστέρια για πρώτη φορά

• Papaioannou Restaurant (Καβούρι), Αθήνα, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Toula’s, Κέρκυρα, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

• Τριζόνι Exclusive, Θεσσαλονίκη, Αναβάθμιση από ένα αστέρι

Διατηρούν δύο αστέρια

• Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλονίκη

• Τραβόλτα, Αθήνα

• Varoulko Santorini, Grace Hotel, Σαντορίνη

Κερδίζουν ένα αστέρι για πρώτη φορά

• Αργουρα, Αθήνα, New Entry

• Blue Oyster, Πάρος, New Entry

• Marrone de Milos, Μήλος, Newcomer

• Papaioannou Restaurant Κηφισιά, Αθήνα, New Entry

• Piscis, Αθήνα, Newcomer

• Sea Rock Paros, Πάρος, Newcomer

Διατηρούν ένα αστέρι

• Akti, Αθήνα

• Αλλού Γυαλού, Σύρος

• Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος

• Bluefish, Αθήνα

• Bony Fish Seafood Restaurant, Abaton Island Resort & Spa, Χερσόνησος-Κρήτη

• Δουράμπεης, Αθήνα

• Θαλασσάκι, Τήνος

• Κάβος, Ισθμια

• Μαρίνα, Χαλκιδική

• Mario Restaurant & Farm, Πάρος

• Milos, Αθήνα

• Νόμπελος, Ζάκυνθος

• Ουζερί Σκοτάδης, Αίγινα

• Papaioannou Restaurant Πειραιάς, Αθήνα

• Saradari Fish Restaurant, Λιμένας Χερσονήσου-Κρήτη

• Trizoni Sea Treasures, Χαλκιδική

• Varoulko Seaside, Αθήνα

• Χιώνα, Χιώνα-Κρήτη

Best guilty pleasures of the year

1. Black Salami

2. Ekiben

3. Smash n’ Bun

4. Steve’s Deli

Best wine-lists of the year (ανακοινώνονται, δεν παίρνουν βραβείο)

1. Basegrill, Αθήνα

2. Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα

3. Botrini’s Athens, Αθήνα

4. Delta, Αθήνα

5. Elements, Σαντορίνη

6. Etrusco, Κέρκυρα

7. Gallina, Αθήνα

8. Lauda, Σαντορίνη

9. Napul’e

10. Selene, Σαντορίνη

11. Squirrel, Χαλκιδική

12. Σπονδή, Αθήνα

13. Ταβέρνα Οικονόμου, Αθήνα

14. Travolta, Αθήνα

15. Tudor Hall, Αθήνα

The List 2024 by FNL Best Restaurant Awards

Τα δέκα εστιατόρια που πρέπει να επισκεφθείτε φέτος

1. Μύλος by the sea, Λέρος

2. Ettrusco, Κέρκυρα

3. Pharaoh, Αθήνα

4. Delta Restaurant, Αθήνα

5. Lygaria, Κέα

6. Ex-Machina, Αθήνα

7. Cantina, Σίφνος

8. Gallina, Αθήνα

9. Βασιλικός, Καλλίπολη, Μακεδονία

10. ΝΥΝ ΕΣΤΙ, Αθήνα

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Ηλίας Μαμαλάκης

Βραβείο Προσφοράς στην Τοπική Παράδοση

Δημήτρης & Μιχάλης Μαυρίκος

Greek-global restaurant-brand

Nammos

Mentor & Pioneer Chef

Χριστόφορος Πέσκιας

Mentor & Pioneer Pastry Chef

Στέλιος Παρλιάρος

Restaurant manager of the year

Γιώργος Παπαγεωργίου

Καλύτερο μπαρ εστιατορίου

Scorpios

Wine director of the year

Γιάννης Καρακάσης MW

www.fnl-guide.com