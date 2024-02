Φαλάσαρνα και Μύρτος στη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου

To Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου από την οποία δεν απουσιάζουν και ελληνικές.

Η Νο 1 παραλία σύμφωνα με την ταξιδιωτική ιστοσελίδα είναι η Praia da Falesia που βρίσκεται στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, η οποία της απένειμε την πρώτη θέση στα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best 2024 για τις παραλίες.

Τα κριτήρια για να μπει μια παραλία στη λίστα του Tripadvisor είναι η ποιότητα και ο αριθμός των κριτικών και των αξιολογήσεων των ταξιδιωτών για τις παραλίες σε όλο τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Spiaggia dei Conigli της Ιταλίας και συγκεκριμένα στο νησί Λαμπεντούζα της Σικελίας, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η παραλία La Concha στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, και η παραλία Kaanapali στη Χαβάη κατατάσσεται τέταρτη στην παγκόσμια κατάταξη των 25 παραλιών.

Η καλύτερη παραλία στον κόσμο

Η Praia da Falesia, η οποία κέρδισε το… χρυσό μετάλλιο που πέρσι ήταν στην 6η θέση έχει συγκεντρώσει 5.900 κριτικές μέχρι σήμερα – με το 68% αυτών να της απονέμει την πολυπόθητη βαθμολογία των «πέντε φυσαλίδων».

«Η Praia da Falesia είναι γνωστή για τους δραματικούς κόκκινους, αμμώδεις βράχους της και είναι προσβάσιμη από μια ξύλινη σκάλα. Είναι αγαπητή από τους κριτικούς του Tripadvisor για τη μαλακή, πουδρένια άμμο της, ιδανική για ηλιοθεραπεία και περιπάτους», γράφει η ιστοσελίδα.

Φαλάσαρνα και Μύρτος στη λίστα με τις 25 καλύτερες

Στη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου βρέθηκαν για άλλη μία χρονιά δύο ελληνικές: η παραλία Φαλάσαρνα στην Κρήτη (19η θέση) και ο Μύρτος στην Κεφαλονιά στην 23η θέση.

Για τα Φαλάσαρνα, γράφει η ιστοσελίδα: «Ροζ άμμος, γαλάζια νερά, εντυπωσιακά βουνά, απίστευτα ηλιοβασιλέματα – η παραλία Φαλάσαρνα έχει να κάνει με τη θέα. Αφού τα απολαύσετε όλα, κολυμπήστε, κάντε κατάδυση με αναπνευστήρα ή χαλαρώσετε στην απαλή άμμο – τσιμπήστε κάτι σε ένα κοντινό μπαρ ή καφετέρια. Η παραλία είναι ιδανική για οικογένειες και διαθέτει δωρεάν ανέσεις, όπως τουαλέτες και χώρος στάθμευσης».

Όσο για τον Μύρτο, γράφει: «Περιτριγυρισμένη από βουνά, η παραλία Μύρτος είναι ένα γραφικό σημείο, ιδανικό για μια ήρεμη μέρα στην παραλία. Κάντε μια βουτιά στα καταγάλανα νερά ή κολυμπήστε με αναπνευστήρα και, στη συνέχεια, τσιμπήστε κάτι σε μια κοντινή καφετέρια. Σπάνια έχει πολύ κόσμο, οπότε υπάρχει άφθονος χώρος για να αράξετε και να απολαύσετε τη χαλαρή ατμόσφαιρα».

Οι 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου

1. Praia da Falésia, Πορτογαλία

2. Spiaggia dei Conigli, Ιταλία

3. La Concha Beach, Ισπανία

4. Ka’anapali Beach, Χαβάη

5. Grace Bay Beach, Turks and Caicos

6. Anse Lazio, Σεϋχέλλες

7. Manly Beach, Αυστραλία

8. Eagle Beach, Αρούμπα

9. Siesta Beach, Φλόριντα

10. Varadero Beach, Κούβα

11. Playa Pilar, Κούβα

12. Balandra Beach, Μεξικό

13. Reynisfjara Beach, Ισλανδία

14. Poipu Beach Park, Χαβάη

15. Seven Mile Beach, Νησιά Κέιμαν

16. Playa de Las Canteras, Ισπανία

17. Ipanema Beach, Βραζιλία

18. Playa Manuel Antonio, Κόστα Ρίκα

19. Φαλάσαρνα, Ελλάδα

20. Nungwi Beach, Τανζανία

21. Kelingking Beach, Ινδονησία

22. Nissi Beach, Κύπρος

23. Μύρτος, Ελλάδα

24. Playa Norte, Μεξικό

25. Muro Alto Beach, Βραζιλία