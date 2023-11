Send an email

Τι είναι τα μεγάλα πράσινα κουτιά της BOX NOW

Τα μηχανήματα αυτόματης παραλαβής δεμάτων της BOX NOW είναι ένας εύκολος, γρήγορος, βολικός και ασφαλής τρόπος να παραλάβεις την παραγγελία σου από το αγαπημένο σoυ e-shop!

Επιπλέον, με την υπηρεσία άμεσης αποστολής μπορείς να στείλεις και να παραλάβεις ότι θες, όπου θες πανελλαδικά!

Η πράσινη πρωτοπόρος start up, η οποία ήρθε πριν από δύο χρόνια στην ελληνική αγορά συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις πρώτες 6-7 εταιρείες, συνεχίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξη. Όπως επεσήμανε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης ο CEO της εταιρείας, εδώ και περίπου 15 μέρες η εταιρεία, επεκτάθηκε σε 45 σημεία στην Κύπρο. Η επέκταση πραγματοποιείται ήδη με την εγκατάσταση έως και 120 Box Now Lockers σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου μέχρι το τέλος του 2023.

Η Box Now, στην Ελλάδα διαθέτει δίκτυο με 2.000 Box Now Lockers και 70.000 θυρίδες σε περισσότερες από 560 περιοχές της χώρας και φιλοδοξεί να φτάσει τα 3.000 Box Now Lockers με 150.000 θυρίδες μέχρι το τέλος του 2024. Η παράδοση των δεμάτων γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε όλη την ηπειρωτική χώρα ενώ ο καταναλωτής μπορεί να παραλάβει το δέμα του οποιαδήποτε ώρα και ημέρα επιθυμεί.

Έως τώρα η πληθυσμιακή κάλυψη προσεγγίζει το 90% ενώ τα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνουν την επέκτασή της και σε άλλα νησιά της χώρας πέραν της Κρήτης στην οποία ήδη έχει παρουσία. Κάθε μήνα προστίθενται περίπου 180 συνεργαζόμενα e-shops ενώ ήδη τοποθετήθηκαν και τα πρώτα lockers σε 22 σημεία του Μετρό, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία τις επόμενες 10-15 μέρες.

Σημειώνεται πως η εταιρεία έχει υλοποιήσει συνολικά επενδύσεις περί τα 20-22 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει τα 6,5 εκατ. ευρώ εξ αυτών από χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ως προς τα οικονομικά της αποτελέσματα ο στόχος της είναι να γυρίσει σε κερδοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Υπενθυμίζεται πως η BOX NOW είναι θυγατρική του Emma Capital Group ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει επίσης με μειοψηφικό ποσοστό το Olympia Group, μέσω του επενδυτικού του βραχίονα P.C.P.