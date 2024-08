Στις 10 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του iPhone 16

Οι απανταχού χρήστες της Apple δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ ακόμη για να θαυμάσουν το νέο κινητό που θα παρουσιάσει η εταιρεία, δηλαδή το νέο iPhone 16.

Ο τεχνολογικός κολοσσός που εδρεύει στην Καλιφόρνια, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας συσκευής που θα λανσάρει στην αγορά. Όπως όλα δείχνουν, η ημερομηνία διεξαγωγής της παρουσίασης είναι η 10η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ένας χρήστης της πλατφόρμας Χ ο οποίος έχει στα χέρια του την πολυπόθητη πρόσκληση για την εκδήλωση.

Όπως αναφέρει ο Majin Bu, η πρόσκληση είναι σε μπρονζέ αποχρώσεις το οποίο υποδεικνύει τους χρωματισμούς που θα φέρουν οι νέες συσκευές με το «χάλκινο» να είναι μάλλον ο φετινός πρωταγωνιστής.

Ωστόσο, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν ακόμη πειστεί για την γνησιότητα της διαρροής και ακόμη και ο ίδιος ο Majin Bu λέει «Δεν έχω τρόπο να επαληθεύσω ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αληθινές, αλλά όλα φαίνονται πολύ αληθοφανή λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία νέα».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Majin Bu έγραψε: «Σύμφωνα με όσα μου είπε μια πηγή που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, η εκδήλωση της Apple όπου θα παρουσιαστεί το iPhone 16, θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2024». Ο κ. Bu μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία της υποτιθέμενης πρόσκλησης, γράφοντας: «Αυτό πρέπει να είναι το εξώφυλλο της πρόσκλησης».

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο διάστημα διέρρευσαν πληροφορίες οι οποίες θέλουν τα νέα κινητά τηλέφωνα να διαθέτουν σημαντικές βελτιώσεις στην κάμερα και ένα νέο «κουμπί λήψης».

According to what I was told by a source who asked to remain anonymous, the new Apple event where the iPhone 16 will be presented, will be held on September 10 2024.

This should be the cover of the invitation pic.twitter.com/7jGoafHaOU

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2024