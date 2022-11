One UI 5: Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της Samsung

Την πιο εξατομικευμένη εμπειρία κινητής μέχρι σήμερα με τη νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος One UI 5, φέρνει στα κινητά της η Samsung. Το One UI 5 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους χρήστες περισσότερες επιλογές προσαρμογής των συσκευών τους με βάση τις ανάγκες τους — με αφετηρία τις επιλογές επικοινωνίας.

Εντάσσοντας το έξυπνο κινητό τηλέφωνο στον τρόπο ζωής

Οι χρήστες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, χρησιμοποιούν το έξυπνο κινητό τους τηλέφωνο για διαφορετικούς λόγους. Οι λειτουργίες που χρειάζονται, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τις πρωινές ώρες, για παράδειγμα, για να ξεκινήσουν τη μέρα τους, μπορεί να μην είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούν στην εργασία τους. Με τη λειτουργία Routines, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν μια σειρά λειτουργιών του One UI 5 στη συσκευή τους με βάση τις δραστηριότητές τους ώστε να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για διάφορες φάσεις της καθημερινότητάς τους. Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης αθλείται, μπορεί να πατήσει σίγαση στις ειδοποιήσεις για να ακούει μουσική χωρίς περισπασμούς. Εναλλακτικά, όταν είναι ώρα για ύπνο, η ενεργοποίηση των «Μην Ενοχλείτε» και «Σκοτεινή Λειτουργία» βοηθούν στην χαλάρωση.

Η Samsung βελτίωσε, επίσης, τις ειδοποιήσεις στο One UI 5, ώστε να είναι πιο εύχρηστες και να διαβάζονται με μια ματιά. Επιπλέον, προσφέρει ακόμα πιο καθορισμένα κουμπιά απάντησης και απόρριψης κατά τη λήψη μιας κλήσης μέσω της επανασχεδιασμένης αναδυόμενης οθόνης κλήσεων.

Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, μαζί με τις συνολικές πτυχές του σχεδιασμού, η εξατομίκευση και η ικανότητα έκφρασης είναι επίσης βασικά μέρη της εμπειρίας. Το One UI 5 υποστηρίζει πλέον εύκολη και ποικίλη προσαρμογή απευθείας στην οθόνη κλειδώματος. Με λίγες μόνο κινήσεις, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί ένα βίντεο μετατρέποντας τις πιο αξέχαστες στιγμές του σε ένα αφιέρωμα στο smartphone του. Ακόμα, μπορεί να επεξεργαστεί την οθόνη κλειδώματος σύμφωνα με το στυλ του, αλλάζοντας την ταπετσαρία, το στυλ ρολογιού και τα αναδυόμενα παράθυρα ειδοποιήσεων, όλα από μία οθόνη.

Μία εμπειρία κινητής με βάση τις ανάγκες του χρήστη

Εκτός από τις δυνατότητες εξατομίκευσης της εμφάνισης της συσκευής, το One UI 5 προσφέρει επίσης νέες δυνατότητες που βοηθούν τους χρήστες να κάνουν τα πράγματα πιο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, τα γραφικά στοιχεία στο One UI 5 διαθέτουν νέες συναρπαστικές επιλογές και τη δυνατότητα να διατηρεί κανείς την Αρχική Oθόνη τακτοποιημένη με νέα γραφικά στοιχεία Stacked. Αυτή η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν drag and drop γραφικά στοιχεία το ένα πάνω στο άλλο και να σύρουν προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για γρήγορη και εύκολη κύλιση σε κάθε ένα, ελευθερώνοντας χώρο στην Αρχική Oθόνη για πιο αποτελεσματική χρήση. Προκειμένου να βοηθήσει στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων για κινητές συσκευές, το One UI 5 συνοδεύεται επίσης με νέες έξυπνες προτάσεις για τα widgets. Με βάση τα μοτίβα χρήσης και το πλαίσιο της δραστηριότητας του χρήστη, οι έξυπνες προτάσεις υποδεικνύουν αυτόματα εφαρμογές και ενέργειες που κάνουν την εμπειρία κινητής ακόμα πιο εξατομικευμένη. Πλέον οι χρήστες μπορούν εύκολα να εξάγουν κείμενο από εικόνες και να το επικολλήσουν σε μια σημείωση. Σε περίπτωση που θέλουν να καταγράψουν σημειώσεις για να τις στείλουν σε κάποιον φίλο ή σε περίπτωση που θέλουν να αποθηκεύσουν αριθμό τηλεφώνου από μια επαγγελματική κάρτα, το One UI 5 κάνει πιο εύκολη και παραγωγική από ποτέ τη διαδικασία με την έξυπνη εξαγωγή κειμένου.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο smartphone τους στο νέο μενού Συνδεδεμένες Συσκευές, όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που δουλεύουν με άλλες συσκευές, όπως το Quick Share, το Smart View και το Samsung DeX.

Για να βεβαιωθούν οι χρήστες ότι τα προσωπικά τους στοιχεία παραμένουν ιδιωτικά, το One UI 5 διαθέτει μια νέα ειδοποίηση στον πίνακα κοινής χρήσης που προειδοποιεί τους χρήστες στην περίπτωση που μοιραστούν άθελά τους μια φωτογραφία που περιέχει δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες, όπως μια εικόνα της πιστωτικής ή της χρεωστικής τους κάρτας, άδεια οδήγησης, κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης ή διαβατήριο.