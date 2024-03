Ελον Μασκ τρολάρει την Meta: «Αν διαβάζετε αυτό το post, είναι επειδή δουλεύουν οι servers μας»

Μετά τον χαμό που έγινε στα κοινωνικά δίκτυα της Meta, δηλαδή Facebook, Instagram και Messenger, ο Έλον Μασκ ξεκίνησε να τρολλάρει την Meta στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ή αλλιώς X.

«Αν διαβάζεις αυτή τη δημοσίευση, είναι γιατί οι σέρβερς μας λειτουργούν», γράφει σε ανάρτησή του ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης του Χ (πρώην Twitter) σε μία πρώτη του αντίδραση για το «blackout» στις κοινωνικές πλατφόρμες της Meta.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024