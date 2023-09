Apple Watch Ultra 2: Όλα τα χαρακτηριστικά του

Στην εκδήλωση Wonderlust την Τρίτη 12/9/2023 η Apple ανακοίνωσε τη νέα σειρά wearables Apple Watch Series 9 αλλά και το Apple Watch Ultra 2 – μαζί, φυσικά, με τα νέα κινητά iPhone της σειράς iPhone 15.

H νέα έκδοση του smartwatch μοιάζει πολύ με την original, με την Apple να διατηρεί τον συνδυασμό τιτάνιο-ζαφείρι από πέρυσι.

Τι νέο, όμως, υπάρχει;

Σχεδιαστικά, υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ του Apple Watch Ultra και του Apple Watch Ultra 2. Το Apple Watch Ultra 2nd Gen χρησιμοποιεί μια θήκη από τιτάνιο με γυαλί ζαφείρι που προστατεύει την επίπεδη οθόνη 1,92 ιντσών.

Today we announced Apple’s first carbon neutral products with models of Apple Watch Series 9, Ultra 2, and SE. By 2030, all of our products will be carbon neutral! pic.twitter.com/wIFSv219M9

— Tim Cook (@tim_cook) September 12, 2023