Γιατί η «Παρασκευή και 13» θεωρείται γρουσούζικη ημέρα

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο εκτιμάται ότι υποφέρουν από τη φοβία της Παρασκευής και 13. Σαν να μην είναι μία μέρα σαν όλες τις άλλες, αρκετοί αποφεύγουν να ακολουθήσουν την καθημερινή ρουτίνα, δυσκολεύονται να σηκωθούν από το κρεβάτι τους ή ακόμα και να βγουν από το σπίτι όλα αυτά εξαιτίας μίας προκατάληψης.

Από πού όμως προήλθε αυτή η δεισιδαιμονία;

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από την κοντινή μας Νορβηγία. Σύμφωνα με το μύθο, στη Valhalla ο θεός Odin είχε οργανώσει ένα δείπνο προς τιμήν 11 θεών, των πιο στενών του φίλων από το νορβηγικό πάνθεον. Όμως ο κακός και άτακτος θεός Loki, οργισμένος που δεν τον είχαν προσκαλέσει, αποφάσισε να εμφανιστεί απρόσκλητος, ως ο 13ος καλεσμένος.

Ο Loki ξεγέλασε τον τυφλό θεό του χειμώνα Höðr, ο οποίος σκότωσε τον αδελφό του Badler, τον αγαπημένο θεό του κακοκαιριού και γιο του θεού Odin.

Έτσι, ο αριθμός δεκατρία χαρακτηρίστηκε ως άτυχος , λόγω της δυσοίωνης περιόδου πένθους μετά την απώλεια των ισχυρών θεών από τον ανεπιθύμητο 13ο επισκέπτη.

Για κάποιο λόγο, ο αριθμός «12» εμφανίζεται σε πολλούς πολιτισμούς ως ένας «πλήρης» αριθμός : Ένα έτος έχει 12 μήνες, στην αστρολογία, ο ζωδιακός κύκλος χωρίζεται σε 12 ίσα τμήματα, στα γνωστά ως ζώδια, οι θεοί του Ολύμπου ήταν 12, ο Odin στην νορβηγική μυθολογία είχε 12 γιους, 12 ήταν και οι άθλοι του Ηρακλοί και 12 ήταν οι φυλές του Ισραήλ .

Στο Χριστιανισμό , ο Ιησούς προδόθηκε από έναν από τους δώδεκα Αποστόλους του, τον Ιούδα, που ήταν και εκείνος ο 13ος επισκέπτης που έφτασε στο Μυστικό Δείπνο . Έτσι, ο αριθμός «13» αριθμεί το διαμελισμό του τέλειου κύκλου που οδηγεί στην ασυμμετρία και το χάος. Φέρει το στίγμα της ατυχίας και της κακής τύχης που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα.

Γιατί Παρασκευή;

Η Παρασκευή από μόνη της θεωρείται αρνητική ημέρα καθώς η Εύα πρόσφερε το μήλο στον Αδάμ, ενώ ξεκίνησε και η μεγάλη πλημμύρα από την οποία σώθηκε μονάχα ο Νώε και η οικογένειά του.

Στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα κρεμούσαν τους θανατοποινίτες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επικρατέστερη άποψη είναι ότι η δεισιδαιμονία για την Παρασκευή και 13 προήλθε από την εντολή για τη σύλληψη των ιπποτών του Τάγματος των Ναϊτών, που έγινε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307.

Οι προκαταλήψεις και οι φόβοι γνωστοί: Στην Αμερική οι περισσότεροι ουρανοξύστες και ξενοδοχεία δεν διαθέτουν δέκατο τρίτο όροφο. Με εξαίρεση, ωστόσο, το Empire State Building και το Waldorf-Astoria Hotel στη Νέα Υόρκη που διαθέτουν 13ο όροφο.

Μόνο Έλληνες και Ισπανοί, πάντως, έχουν ως γρουσούζικη μέρα την Τρίτη και 13, ενώ οι υπόλοιποι δυτικοί έχουν την Παρασκευή και 13. Στην Ελλάδα έγινε γνωστή με την γνωστή και ομώνυμη ταινία τρόμου «Παρασκευή και 13».

Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες η Παρασκευή και 13, είναι η μέρα συνυφασμένη με τους χειρότερους αστικούς μύθους και τη δεισιδαιμονία, ειδικότερα στις αγγλοσαξωνικές χώρες, τις ισπανόφωνες και τη Γερμανία.