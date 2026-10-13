Γιατί η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη

Το ημερολόγιο δείχνει Τρίτη και 13 και πολλοί αμέσως σκέφτονται πως η ημέρα θα είναι γρουσούζικη. Η σημερινή ημέρα θεωρείται… ακατάλληλη για πολλά πράγματα. Ακατάλληλη να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, ακατάλληλη να ταξιδέψεις, και για τους ακραία προληπτικούς, ακατάλληλη μέχρι και να βγεις από το σπίτι σου. Γιατί, όμως, ο συγκεκριμένος συνδυασμός ημέρας-ημερομηνίας φοβίζει τον κόσμο;

Ενας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη είναι η Αλωση της Κωνσταντινούπολης. Τρίτη 29 Μαΐου 1453, είναι η ημέρα απαρχής μίας περιόδου σκότους για τον Ελληνισμό που διήρκησε περίπου τέσσερις αιώνες.Μαζί, όμως, με την τραγικότητα του γεγονότος αυτού, η Τύχη είχει συνδυάσει πολλά μαζί έτσι ώστε να γεννηθεί αυτή η κακή φήμη για την σημερινή ημέρα. Η Αλωση της Πόλης έγινε Τρίτη. Εάν προσθέσεις το 1453, βγάζει άθροισμα… 13.

Τρίτη

Η ημέρα Τρίτη, από μόνη της, έχει μία αρνητική χροιά, και αυτό επειδή όταν θέλουμε να πούμε πως μία σειρά από κακά τελειώνει, την τερματίζουμε στα τρία γεγονότα. Τρίτωσε λέμε το κακό, δεν γίνεται να πάει παραπέρα δηλαδή…

13

Ο ελληνικός λαός, έχοντας από τα βάθη της αρχαιότητας μία ιδιαίτερη αγάπη για τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες, είχε δομήσει γενικότερα μία ολόκληρη πολεμική γύρω από το 13, που με την Άλωση, όλα… «ήρθαν και έδεσαν».Το 13 λοιπόν, έχει την ατυχία και αυτό, να ακολουθεί το 12. Τί σχέση έχει το 12; Δώδεκα οι θεοί του Ολύμπου, δώδεκα οι άθλοι του Ηρακλή, δώδεκα οι μήνες, δύο δωδεκάωρα έχει η ημέρα, δώδεκα μαθητές είχε ο Χριστός, δώδεκα και τα Ευαγγέλια που διαβάζονται την Μεγάλη Πέμπτη. Συνεπώς το 12 έχει μία έννοια ολοκλήρωσης, τελειότητας. Ετσι το 13 ως ο πρώτος αριθμός της επόμενης 12άδας, είναι ουσιαστικά αυτός που διαλύει την υπάρχουσα αρμονία.