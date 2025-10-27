27 Οκτωβρίου – Η Γιορτή της Σημαίας

Την 27η Οκτωβρίου γιορτάζουμε και τιμούμε την Ελληνική Σημαία.

H πρώτη Ελληνική σημαία με το λευκό σταυρό σε γαλανό φόντο, σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε στην Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο το 1807.

H ελληνική σημαία καθορίστηκε το 1822-1978 από το Σύνταγμα της Επιδαύρου και είχε το σταυρό, ως σύμβολο της ορθοδοξίας.

Η Επίσημη Σημαία του Ελληνικού κράτους καθιερώθηκε με νόμο στις 21-12-1978 «ναυτική», αυτή με τις οριζόντιες λευκές και γαλάζιες γραμμές.

Από το 1832 έως το 1974 η μπλε σημαία με το λευκό σταυρό χρησιμοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας και η σημερινή σημαία, με το σταυρό πάνω αριστερά και τις ρίγες, χρησιμοποιούνταν στο εξωτερικό. Τα χρώματα της σημαίας, γαλάζιο και λευκό, συμβολίζουν το γαλάζιο της Ελληνικής θάλασσας και το λευκό των κυμάτων. Οι οριζόντιες γραμμές είναι 9, όσες και το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ `Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την αφοσίωση των Ελλήνων στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη.

Η γαλανόλευκη μας σημαία, το σύμβολο του Ελληνικού Έθνους, προκαλεί σκίρτημα χαράς και περηφάνιας στον κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκεται.

« Η ΣΗΜΑΙΑ»

Πάντα κι όπου σ” αντικρίζω,

με λαχτάρα σταματώ

και περήφανα δακρύζω

ταπεινά σε χαιρετώ.

Δόξα αθάνατη στολίζει

κάθε θεία σου πτυχή

και μαζί σου φτερουγίζει

της Πατρίδας η ψυχή.

Όταν ξάφνου σε χαϊδεύει

τ” αγεράκι τ” αλαφρό,

μοιάζεις κύμα, που σαλεύει

με χιονόλευκο αφρό

Κι ο σταυρός που λαμπυρίζει

στην ψηλή σου κορυφή

είν” ο φάρος που φωτίζει

μιαν ελπίδα μας κρυφή.

Σε θωρώ κι αναθαρρεύω

και τα χέρια μου χτυπώ,

σαν αγία σε λατρεύω,

σαν μητέρα σ” αγαπώ.

Κι απ” τα στήθη μου ανεβαίνει

μια χαρούμενη φωνή

νά “σαι πάντα δοξασμένη,

ω! Σημαία γαλανή.

Το Αιώνιο σύμβολο του Έθνους μας θα κυματίζει περήφανη πάντα,

να υπενθυμίζει στον Έλληνα το χρέος, τις πανανθρώπινες Αξίες, τα ιδανικά της φυλής μας , τη Θρησκεία μας, τους αγώνες τις θυσίες και το αίμα των ηρώων μας….

Γιατί η Γαλανόλευκη είναι η υπενθύμιση στο Αθάνατο χρέος του κάθε Έλληνα Πατριώτη :

Ελευθερία ή Θάνατος και δεν κυματίζει ποτέ στο κενό….