Γιάννης Αντετοκούνμπο | Παρέλαβε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς, παρέλαβαν τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή, λίγη ώρα πριν από το “τζάμπολ” του αγώνα με τους Μπρούκλιν Νετς, του εναρκτήριου ματς της 75ης σεζόν στον «μαγικό κόσμο». Μάλιστα, τα “Ελάφια” παρουσίασαν στους φίλους της ομάδας αυτό που πήγε στα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δαχτυλίδι διακοσμημένο με 360 διαμάντια που φέρει πάνω του τα μηνύματα «Fear of the dear» και «Bucks in 6».

Σε αυτό, αναγράφονται οι νίκες με τις οποίες οι Μπακς απέκλεισαν τις ομάδες που βρήκαν μπροστά τους στα πλέι οφ και στους τελικούς, ενώ στην κορυφή του… λάμπει ένα καταπράσινο διαμαντένιο ελάφι.

Στη μια από τις πλευρές του υπάρχει το επώνυμο του «Greek freak» αλλά και το νούμερο 34 της φανέλας του. Το δαχτυλίδι κρύβει εσωτερικά ένα κρικάκι, προκειμένου να περαστεί αλυσίδα για το λαιμό.

Το πάνω μέρος του δαχτυλιδιού βγαίνει και να κρύβει από κάτω έναν “κωδικό”, ο οποίος αν σκαναριστεί από κάμερα κινητού “αποκαλύπτει” video με highlights της περυσινή πορεία των Μπακς μέχρι την κορυφή του ΝΒΑ.