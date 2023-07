Στον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας

Tην μεταγραφή του καλοκαιριού στο ελληνικό και όχι μόνο μπάσκετ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Οι πράσινοι ήταν σε συμφωνία με τον Κώστα Σλούκα ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με αποδοχές 9 εκατ. ευρώ και ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ.

Ο 33χρονος γκραντ αρνήθηκε με πρόσχημα την κακή του σχέση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα την ανανένωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό και ενώ “έβγαινε” ότι θα επιστρέψει στην Φενέρ του Δημήτρη Ιτούδη εκείνος επέλεξε τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μέσω Tweet τη μεταγραφή δημοσιεύοντας φωτογραφίες του παίκτη με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και εν συνεχεία έβγαλε και ανακοίνωση. Ο Κώστας Σλούκας επέλεξε το Νο10 ενώ στον Ολυμπιακό φορούσε το Νο11.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Κώστα Σλούκα για τα επόμενα τρία χρόνια!

Ο Κώστας Σλούκας γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1990 στη Θεσσαλονίκη, έχει ύψος 1.90μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο της Euroleague (2012, 2013 και 2017), ενώ συνολικά έχει αγωνιστεί σε επτά τελικούς της διοργάνωσης (2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, και 2023).

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Μέγα Αλέξανδρο και ακολούθως αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του Μαντουλίδη.

Το 2008 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό και το 2012 δόθηκε δανεικός στον Άρη. To 2011 επέστρεψε στους ερυθρόλευκους και το 2012 κατέκτησε μαζί τους την Euroleague, έχοντας 5.5 πόντους, 1.6 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ανά αγώνα καθώς και το πρωτάθλημα Ελλάδος όπου μέτρησε 7.8 πόντους, 2 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ ανά ματς.

Τη σεζόν 2012-2013 στέφθηκε για δεύτερη φορά πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, ενώ κατέκτησε και το Intercontinental Cup. Στην ομάδα του Πειραιά αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2015 και στην τελευταία του σεζόν εκεί είχε 6.7 πόντους, 3.1 ασίστ και 1.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague. Επίσης, κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος μετρώντας 8.4 πόντους, 4.6 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2015 «μετακόμισε» στη Fenerbahce, όπου και παρέμεινε ως το 2020. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε έναν τίτλο στη Euroleague (2017), τρία Πρωταθλήματα (2016, 2017, 2018), ισάριθμα Κύπελλα (2016, 2019, 2020) καθώς και ένα President Cup Τουρκίας (2016). Τη σεζόν που στέφτηκε για τρίτη φορά Πρωταθλητής Ευρώπης είχε 9.2 πόντους, 4.5 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Η καλύτερή του χρονιά από πλευράς αριθμών στη Fenerbahce ήταν η 2019-2020 όταν και είχε 11.8 πόντους, 6.1 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Στις 24 Ιουλίου 2020 επέστρεψε στον Ολυμπιακό και στα τρία χρόνια που παρέμεινε στην ομάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2022, 2023), δύο Κύπελλα (2022, 2023) και ένα Σούπερ Καπ (2022). Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2022-2023 έχοντας 11 πόντους, 5.6 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Euroleague φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Κώστας Σλούκας αγωνίστηκε από νεαρή ηλικία σε όλα τα κλιμάκια των Εθνικών Ομάδων με αρκετούς τίτλους και ατομικές διακρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Συμμετείχε στην Εθνική Ομάδα Εφήβων, με την οποία κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2007 και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2008 στη Ρόδο, όπου κατατάχθηκε στην Κορυφαία Ομάδα της διοργάνωσης. Επίσης κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του 2009 και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2009. Ακόμα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2010.

Τον επόμενο χρόνο συμμετείχε με την Εθνική Ελλάδας ανδρών στο Ευρωμπάσκετ 2011 στη Λιθουανία, στο οποίο η Εθνική τερμάτισε 6η. Το 2013 ήταν στην αποστολή για το Ευρωμπάσκετ 2013 στη Σλοβενία, όπου η Εθνική κατέκτησε την 11η θέση. Ο Σλούκας ήταν παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στην Ισπανία, καθώς και στο Ευρωμπάσκετ 2015. Αγωνίστηκε επίσης στο Ευρωμπάσκετ 2017, στο οποίο ήταν ένας από τους κορυφαίος παίκτες της ομάδας, έχοντας μέσο όρο 14.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 4.1 ασίστ. Το 2019, αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας. Ήταν παρών στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά και στο Ευρωμπάσκετ 2022, στο οποίο η Εθνική έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου και ηττήθηκε από τη Γερμανία με 107-96. Ο ίδιος στη διοργάνωση είχε 10 πόντους, 2.9 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ σε 7 αγώνες με 21.9 λεπτά συμμετοχής.

Σε Συλλογικό Επίπεδο

Πρωταθλητής Ευρώπης (2012, 2013, 2017)

Intercontinental Cup (2013)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2012, 2015, 2022, 2023)

Πρωταθλητής Τουρκίας (2016, 2017, 2018)

Κύπελλο Ελλάδος (2010, 2022, 2023)

Κύπελλο Τουρκίας (2016, 2019, 2020)

President Cup Τουρκίας (2016)

Φιναλίστ Ευρωλίγκας (2015, 2016, 2018, 2023)

Σε Εθνικό Επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο U19 το 2009

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 το 2009

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 το 2010

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2008

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 το 2007

Μέλος της Εθνικής Ανδρών

Σε Ατομικό Επίπεδο

Μέλος της πρώτης ομάδας της Euroleague (2018-19)

Μέλος της κορυφαίας 5άδας του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2015)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2011)».

Αταμάν για απόκτηση Σλούκα: «Ο καλύτερος πλέι μέικερ της Ευρώπης»

Για την μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού πήρε θέση και ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα έχει τον παίκτη που ήθελε στην διάθεσή του.

«Υπογράψαμε τον καλύτερο πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Οι στόχοι μας είναι τεράστιοι. Κάποιοι κάνουν όνειρα, κάποιοι τα πραγματοποιούν» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα στην Τουρκία.

Ο Κώστας Σλούκας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό με αποδοχές που φτάνουν στα 9 εκατ. ευρώ και είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος ever Έλληνας μπασκετμπολίστας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα οι αποδοχές του θα φτάσουν τα εννέα εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας, λαμβάνοντας από τρία εκατομμύρια ευρώ περίπου για κάθε χρόνο του συμβολαίου του.

Με αυτό το συμβόλαιο ισοφάρισε τον Θοδωρή Παπαλουκά όταν είχε μετακομίσει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2008 λαμβάνοντας από την πλευρά του άλλα εννέα εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο.

Στην 3η θέση της λίστας βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης ο οποίος όταν είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό είχε λάβει 2.6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Kill Bill είχε λάβει και άλλα 2.4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο όταν είχε μετακομίσει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010.

Από τη πλευρά του ο Νικ Καλάθης είχε συμβόλαιο που έφτανε τα 2.2 εκατομμύρια ευρώ στον τελευταίο του χρόνο στον Παναθηναϊκό.

Φυσικά εκτός συναγωνισμού είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος είναι μακράν του δεύτερου ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας παίκτης στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Η αντίδραση της Euroleague:

Η EuroLeague αναφέρθηκε στην είδηση της μεταγραφής του Σλούκα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό μέσω Twitter: «Τόσο απρόσμενο που δεν κάναμε ούτε κάποιο φώτοσοπ με φανέλα του Παναθηναϊκού».

Ενώ όλοι περίμεναν Φενέρ ο Σλούκας πήγε στον ΠΑΟ.

So unexpected, we could not photoshop a @paobcgr jersey 💣

Kostas Sloukas is now a Green ☘️ pic.twitter.com/ziDoxDUSJj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 8, 2023