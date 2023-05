Sitia On SUP 2023: Ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου στη διοργάνωση – Τα αποτελέσματα

Ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου – Agios Nikolaos On SUP συμμετείχε στη διοργάνωση Sitia On Sup 2023 στις 29 και 30 Απριλίου.

Ήταν ο 1ος Διασυλλογικός Αγώνας SUP που πραγματοποιήθηκε στην όμορφη Σητεία και διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Σητείας (ΝΟΣ) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ , SUP, Surfing.

Την αποστολή της ομάδας συνόδευσε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Μιχάλης Φαρσάρης, ο προπονητής κ. Δημήτρης Γρηγοράκης αλλά και αρκετοί γονείς.

Φορτώσαμε σανίδες και τον απαραίτητο εξοπλισμό και βρεθήκαμε στα όμορφα νερά της Σητείας. Μέσω της διοργάνωσης αποκτήσαμε νέους φίλους, συναντήσαμε παλιούς και ζήσαμε όλοι μαζί μία μοναδική εμπειρία.

Οι αθλητές μας είχαν εξαιρετική παρουσία μέσα και έξω από το νερό για ακόμα μια φορά! Όλα τα παιδιά έπιασαν για τα δεδομένα τους υψηλά στάνταρ και μας έκαναν υπερήφανους.

Οι αθλητές του συλλόγου Agios on Sup, διακρίθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες με τα εξής αποτελέσματα:

TΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ SUP

Κατηγορία Προαγωνιστική:

-3η θέση: Ορφανάκης Χριστόφορος

Κατηγορία Παίδων:

-1η θέση: Φαρσάρης Νικόλαος

Κατηγορία Παμπαίδων:

-1η θεση: Φαρσάρης Εμμανουήλ

-2η θέση: Ορφανάκης Μιχαηλ

-4η θέση: Δετοράκης-Λουμάι Θωμάς

-7η θέση: Μπρόκος Γιώργος

Κατηγορία Παγκορασίδων:

-7η θέση: Μαγραπιδάκη Ελίνα

-10η θεση: Μανουσάκη Κωνσταντίνα

-11η θέση: Βογιατζή Ελπίδα

Κατηγορία Νεανίδων:

-1η θέση: Μπροκαλάκη Στέλλα

SPRINT SUP

Κατηγορία Προαγωνιστική:

-2η θέση: Ορφανάκης Χριστόφορος

Κατηγορία Παίδων:

-1η θέση: Φαρσάρης Νικόλαος

Κατηγορία Παμπαίδων:

-1η θέση: Φαρσάρης Εμμανουήλ

-2η θέση: Ορφανάκης Μιχαηλ

-4η θέση: Δετοράκης-Λουμάι Θωμάς

-7η θέση: Μπρόκος Γιώργος

Κατηγορία Παγκορασίδων:

-4η θέση: Μαγραπιδάκη Ελίνα (από την 1η σειρά) και Μανουσάκη Κωνσταντίνα (από την 2η σειρά)

-5η θέση: Βογιατζή Ελπίδα

Στους αγώνες ενηλίκων, η δική μας Γιάννα Ρουσόγλου κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία 40+ μεγάλων αποστάσεων!

Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά τους γονείς για την άψογη συνεργασία και τη στήριξη που μας παρέχουν όποτε τους ζητηθεί αλλά και που συμμετείχαν με την θετική τους ενέργεια.

Πολλά συγχαρητήρια φυσικά σε όλη την ομάδα της Σητείας και του Ναυτικού Ομίλου Σητείας (ΝΟΣ) για την εξαιρετική πρώτη διοργάνωση και φιλοξενία, καθώς επίσης και για την όμορφη αυτή εμπειρία που μας χάρισαν! Είμαστε σίγουροι ότι ήταν μια μεγάλη αρχή ενός θεσμού που θα γράψει ιστορία στην πόλη της Σητείας!

Ευχή μας κάθε χρονιά να ανταμώνουμε φίλοι και γνωστοί και στα νερά της Σητείας!

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τους φίλους του SUP, στον Άγιο Νικόλαο για το Agios Nikolaos On SUP 2023 στις 7-9 Ιουλίου.