Ολυμπιακός: Νέος προπονητής ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ

Προπονητής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα πλέον ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον Αντόνιο Κορδόν το μεσημέρι, λίγο μετά τις 18:30 ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Ερυθρόλευκους, με τον 42χρονο κόουτς να υπογράφει στους Πειραιώτες μέχρι το 2025.

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ πρόκειται για μια προσωπική επιλογή του νέου αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αντόνιο Κορδόν είχε συνεργαστεί μαζί του για δύο χρόνια στη Γρανάδα. Ισως στην πιο σημαντική περίοδο του 42χρονου τεχνικού στη La Liga.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μαρτίνεθ θα φέρει μαζί του τρεις συνεργάτες, οι οποίοι δεν θα έρθουν σήμερα, αλλά θα βρίσκονται στην Ελλάδα αύριο (21/6), για να σηκώσουν μανίκια και να αρχίσουν τη σκληρή δουλειά.

Ο νεαρός προπονητής και οι συνεργάτες του θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα, που θα παίζει ωραία μπάλα και θα επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη (22/6) ξεκινάει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τους παίκτες να περνούν από τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση:

🔴⚪️🤝🏻 Ο 𝝢𝝩𝝞𝝚𝝘𝝟𝝤 𝝡𝝖𝝦𝝩𝝞𝝢𝝚𝝝 είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!

Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

______________________________

🔴⚪️🤝🏻 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗧Í𝗡𝗘𝗭 is our new Head Coach!

Welcome to the Olympiacos family!#Olympiacos #Welcome #Coach… pic.twitter.com/vpiRX4xSpX

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 20, 2023