Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στον δανεισμό του Κάρμο

Ο Νταβίντ Κάρμο είναι ένας από τους στόχους του Ολυμπιακού, αλλά για τον νεαρό στόπερ της Πόρτο έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο η Λυών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, οι Πειραιώτες έκαναν μια ακόμη προσπάθεια τις τελευταίες ώρες για την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο, με τις διαπραγματεύσεις με τους «δράκους» να αφήνουν αίσθημα αισιοδοξίας στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, το το «Jonas das Transferências», αναφέρει πως η υπόθεση βρίσκεται σε καλό δρόμο, καθώς ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ήδη πει το «ναι» στην πρόταση του Ολυμπιακού και ουσιαστικά περιμένει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των δύο ομάδων. Εάν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να ολοκληρώσουν θετικά την υπόθεση, τότε ο Κάρμο θα μεταβεί στο λιμάνι με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

EXCL. Olympiacos insistiu hoje em David Carmo junto do FC Porto. Há esperança de adquirir o jogador por empréstimo com opção de compra. David Carmo já deu o sim. As conversas de hoje deixaram o Olympiacos otimista. pic.twitter.com/vx0l7K9Wna

