LIVE: Κληρώσεις «Φάσης των 16» UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League

32 ομάδες μπαίνουν στην κληρωτίδα για να προκύψουν οι αναμετρήσεις της «Φάσης των 16» των UEFA Europa League και UEFA Europa Conference League.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στους «16» του UEFA Europa Conference League. Πριν και μετά τις κληρώσεις η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV μας βάζει στο κλίμα και σχολιάζει στις εκπομπές “European Football Show” όσα περιμένουμε να δούμε στις «μάχες των 16».

Τα πρώτα ματς για τους «16» θα διεξαχθούν στις 7 Μαρτίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα μετά (14/3), ενώ η κλήρωση για τα προημιτελικά και το μετέπειτα «μονοπάτι» ως τον τελικό για γίνει στις 15 του επόμενου μήνα.

Σερβέτ – Βικτόρια Πλζεν

Αγιαξ-Αστον Βίλα

Μόλντε-Κλαμπ Μπριζ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Φενέρμπαχτσε

Ντιναμό Ζάγκρεμπ-ΠΑΟΚ

Στουρμ Γκρατς-Λιλ

Μακάμπι Χάιφα-Φιορεντίνα

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σπάρτα Πράγας – Λίβερπουλ

Μαρσέιγ – Βιγιαρεάλ

Ρόμα – Μπράιτον

Μπενφίκα – Ρέιντζερς

Φράιμπουργκ – Γουέστ Χαμ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αταλάντα

Μίλαν – Σλάβια Πράγας

Καραμπάγκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν

This is going to be great #UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2024