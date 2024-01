Κορυφαίος παίκτης για το 2023 ο Λιονέλ Μέσι και προπονητής ο Πεπ Γκουαρδιόλα

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο θριαμβευτής και στα βραβεία της FIFA ξεπερνώντας και εδώ (όπως και στη Χρυσή Μπάλα) τους Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο άσος της ‘Ιντερ Μαϊάμι συγκέντρωσε τον ίδιο αριθμό ψήφων με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι (από 48 έκαστος), αλλά αναδείχθηκε νικητής στην ισοβαθμία γιατί τον ψήφισαν περισσότεροι από τους αρχηγούς των ομάδων που συμμετείχαν στη διαδικασία. Ο τρίτος της κορυφής ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ με 35 ψήφους.

Να σημειώσουμε ότι κανείς εκ των τριών δεν βρέθηκε στα Gala του Λονδίνου, με τον Τιερί Ανρί (εκ των παρουσιαστών) να παραλαμβάνει το βραβείο τρολάροντας την συμπαρουσιάστρια του (οπαδό της Τότεναμ) όταν πήγε αυτή να το πάρει με τη μυθική ατάκα: «Είσαι οπαδός της Τότεναμ ε; Θα το πάρω εγώ γιατί εσείς δεν έχετε συνηθίσει να κρατάτε τρόπαια στα χέρια σας».

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷

Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024