Κλοπ: Το καλοκαίρι φεύγω από την Λίβερπουλ

Είδηση «βόμβα» έριξε ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά στο «Άνφιλντ» ως τεχνικός της Λίβερπουλ!

Ο Γερμανός ενημέρωσε ήδη τη διοίκηση του συλλόγου για την απόφαση του και πλέον οι ιθύνοντες του συλλόγου είναι υποχρεωμένοι να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα.

Αφού οδήγησε τους «Reds» σε άλλον έναν τελικό του Γουέμπλεϊ το βράδυ της Τετάρτης (24/01), ο 56χρονος προπονητής θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας έως το τέλος της σεζόν 2023-24 πριν ρίξει την αυλαία μιας ένδοξης 8,5 διοικητικής βασιλείας στο «Άνφιλντ», το οποίο έχει δει τον σύλλογο να κατακτά έξι τρόπαια υπό την καθοδήγησή του μέχρι σήμερα.

Επιβεβαιώνοντας την απόφασή του στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, ο Κλοπ περιέγραψε τους λόγους πίσω από αυτήν και το χρονοδιάγραμμα της σημερινής ανακοίνωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για σαφήνεια με την πρώτη ευκαιρία, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ομαλή μετάβαση που θα πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο.

