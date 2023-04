Γιαμπουσέλε: Μπήκε ημερομηνία θανάτου του στην σελίδα του στο Wikipedia ενόψει του Game 3

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι αυτή τη στιγμή – χωρίς υπερβολή – ένα από τα πιο μισητά πρόσωπα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού η δολοφονική λαβή του στον Ντάντε Έξουμ τραυμάτισε τον Αυστραλό γκαρντ, που από καθαρή τύχη δεν είχε κάποιον τραυματισμό που θα του στοίχιζε την καριέρα του.

Αποτέλεσμα; Η κατάσταση να ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό, που κάποιοι έβαλαν ημερομηνία θανάτου του στην σελίδα του στην Wikipedia.

Δεδομένου ότι το να μπει κάποιος και να αλλάξει τα στοιχεία στο Wikipedia είναι σχετικά απλό, κάποιος αποφάσισε να κάνει μία μακάβρια προσθήκη, γράφοντας ότι ο Γάλλος φόργουορντ θα πεθάνει στις 2 Μαΐου, στο Game 3 της Ρεάλ με την Παρτίζαν στην έδρα των Σέρβων.

Όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, η Wikipedia έλαβε μέτρα άμεσα και αφαίρεσε αυτή την προσθήκη από την σελίδα του Γάλλου φόργουορντ. Παρόλα αυτά, κάποιοι είχαν ήδη προλάβει να καταγράψουν το γεγονός, σε ένα ανατριχιαστικό post.

Θυμηθείτε την σύρραξη στο Ρεάλ – Μπαρτσελόνα με την λαβή του Γιαμπουσέλε στον Έξουμ:

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM

— BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023