«Έπεσε» το Καμπ Νου για τον Πικέ

Το «Καμπ Νου» και οι φίλοι της Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησαν σε κλίμα συγκίνησης χθες το βράδυ τον Χεράρδ Πικέ, που αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μεσούσης της σεζόν, αγωνιζόμενος για τελευταία φορά στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής με την Αλμερία.

Ενα παιχνίδι που έδωσε την ευκαιρία στους «μπλαουγκράνα», χάρη στη νίκη τους με 2-0, να ανέβουν για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή της La Liga, έστω και με ένα ματς περισσότερο από τη Ρεάλ (παίζει τη Δευτέρα 7/11 με τη Ράγιο Βαγεκάνο).

Οι Καταλανοί σπατάλησαν σωρεία ευκαιριών στο α΄ ημίχρονο, με αποκορύφωμα το πέναλτι του Λεβαντόφσκι στο δοκάρι μόλις στο 7ο λεπτό.

Στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (48΄) ο Ντεμπελέ έλυσε το… γόρδιο δεσμό και στη συνέχεια ο Ντε Γιονγκ (62΄) «κλείδωσε» τη νίκη. Η στιγμή που περίμεναν όλοι ήρθε στο 83ο λεπτό, όταν ο Πικέ άφησε τη θέση του στον Κρίστενσεν και γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση από τους φιλάθλους, αλλά και τους συμπαίκτες του.

Gerard Piqué was in tears as he said goodbye to the Camp Nou 😢 pic.twitter.com/cdsoXayMsq

