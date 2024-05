Διεθνή ΜΜΕ: «Ο Ελ Κααμπί αποφάσισε»

O Ολυμπιακός πραγματοποίησε τον δικό του ποδοσφαιρικό άθλo, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό του Conference League, με 1-0 απέναντι στην Φιορεντίνα.

Ο διεθνής Τύπος και δη ο αθλητικός επαινεί τον θρίαμβο των ερυθρόλευκων, με την ιστορική νίκη του Ολυμπιακού να καθιστά την ομάδα του Πειραιά την πρώτη ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα που λαμβάνει ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο συλλόγων.

Η ιστορική κατάκτηση του τροπαίου κάνει τον γύρο του κόσμου.

The first Greek side to win a UEFA club competition 💫 @johnsportraits x #UECLfinal pic.twitter.com/Dq3B8TSA5N

«Το Europa League με τη Σεβίλλη και το Conference με τον Ολυμπιακό έχουν προσθέσει ευρωπαϊκή λάμψη στην πλούσια καριέρα του Μεντιλίμπαρ», γράφει η ισπανική Μarca επαινώντας τον Ισπανό προπονητή.

Γράφει η ισπανική εφημερίδα χαρακτηριστικά: «Ο τελικός ήταν μια Οδύσσεια…. αλλά ο Μεντιλιμπάρ, όπως και ο Οδυσσέας, κατάφερε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Ισπανός προπονητής είναι στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οδήγησε την ομάδα της Σεβίλλης που βρισκόταν σε κρίση να σηκώσει το Europa League το 2023 και επανέλαβε το κατόρθωμα με τον Ολυμπιακό ένα χρόνο αργότερα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση».

«Μέσα σε 15 μήνες, ο Βάσκος έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα τρόπαια στην ήπειρο. Δύο θαύματα στη σειρά. Κανένας ελληνικός σύλλογος δεν είχε γευτεί ποτέ στο παρελθόν την ευρωπαϊκή δόξα. Και τα κατάφερε χάρη σε έναν “Μεντιλόπουλο” που ανέβηκε στον Όλυμπο της Αθήνας. Στα 63 του χρόνια, ανταμείφθηκε για την πολύχρονη καριέρα του με τρόπαια».

H Ιταλική La Repubblica αναγνώρισε την υπεροχή του Ολυμπιακού και την ανωτερότητα του Ελ Κααμπί. Η ιταλική εφημερίδα, επισήμανε ότι «οι “βιόλα” παραδόθηκαν στην τελευταία πράξη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά»

«Ο Ελ Κααμπί αποφάσισε», γράφει σημειώνοντας ότι το Conference League έφτασε στα χέρια του Ολυμπιακού, καθώς η Φιορεντίνα ηττήθηκε στον τελικό με 1-0 στην παράταση.

«Απόψε η Φιορεντίνα αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League για να πάρει εκδίκηση στο όνομα του Τζο Μπαρόνε. Οι “βιόλα”, μετά την ήττα στον περσινό τελικό στην Πράγα από την αγγλική Γουέστ Χαμ, κυνηγούσαν την εξιλέωση στον δεύτερο διαδοχικό τελικό (έκτο στην Ευρώπη) για να επαναφέρουν έναν ευρωπαϊκό τίτλο που λείπει από τη Φλωρεντία από το 1961» ,έγραψε η ιταλική Rai.

Absolutely incredible scenes in Athens as Olympiacos become the first Greek side to ever win a European trophy 🤯🏆

A famous night in the club’s history, who lift the Europa Conference League trophy in their rival AEK Athens’ stadium 👀🇬🇷 pic.twitter.com/28xZ78e1yA

