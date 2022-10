H αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz εγκαταλείπει τη Ρωσία

Η Mercedes-Benz δήλωσε σήμερα πως θα αποσυρθεί από τη ρωσική αγορά και θα πουλήσει τις μετοχές που έχει σε θυγατρικές της βιομηχανικές και οικονομικές υπηρεσίες σε έναν ντόπιο επενδυτή.

Η ιαπωνική Nissan υπέστη αυτόν τον μήνα ζημιές 687 εκατ. δολαρίων παραδίδοντας την επιχείρησή της στη Ρωσία σε μια κρατική οντότητα έναντι ενός ευρώ, κάτι που είχε κάνει νωρίτερα η Renault, η οποία πούλησε το πλειοψηφικό μερίδιό της στη ρωσική Avtovaz με αντίτιμο ένα ρούβλι.

Η Mercedes-Benz Russia δήλωσε πως οι μετοχές στις τοπικές θυγατρικές της θα πουληθούν στην αλυσίδα εμπορίας αυτοκινήτων Avtodom.

Ο οικονομικός διευθυντής της Mercedes Χάραλντ Βίλχελμ, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, δήλωσε πως η συναλλαγή δεν αναμένεται να προκαλέσει οποιεσδήποτε περαιτέρω σημαντικές συνέπειες όσον αφορά την αποδοτικότητα και την οικονομική θέση του ομίλου πέρα από εκείνες που καταγράφηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα.

#Mercedes-Benz is leaving #Russia and selling its plant.

The company has become the third major automaker to announce its departure from Russia. pic.twitter.com/G1z6TsN7hF

— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2022