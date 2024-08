Πάνω από 100 ιδέες για ονόματα σκύλων

Όταν προσθέτετε ένα τετράποδο μέλος στην οικογένειά σας, η λίστα των εργασιών μπορεί να σας φαίνεται ατελείωτη.

Μετά από εβδομάδες αναζήτησης ενός πολύ άνετου κρεβατιού, επιλογή της πιο κατάλληλης τροφής κι εφοδιασμού μιας συλλογής παιχνιδιών, μπορεί να ξεχάσετε το πιο σημαντικό, την επιλογή του τέλειου ονόματος.

Η συμβουλή μας; Επιλέξτε ένα όνομα που έχει νόημα για την οικογένειά σας. σκεφτείτε ότι θα πρέπει να αρέσει σε όλους μιας και θα το χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι είναι ευκολότερο να το πείτε παρά να το κάνετε, οπότε εδώ είναι μερικές συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου ονόματος σκύλου:

Επιλέξτε ονόματα με ένα έως δύο συλλαβές και σύμφωνα. Αυτά τα ονόματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για τον σκύλο σας να τα καταλάβει. Αποφύγετε ονόματα που μπορεί να ακούγονται σαν εντολή, όπως “κάθισε” και “μείνε“. Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο να ειπωθεί και να γραφτεί σωστά. Η οικογένειά σας, οι φίλοι σας και ο κτηνίατρός σας θα χρησιμοποιούν αυτό το όνομα για χρόνια. Μην επιλέξετε ένα όνομα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ενοχλητικό ή προσβλητικό. Αν ντρέπεστε να φωνάξετε το όνομα του σκύλου σας στο πάρκο, μην το κάνετε.

Τα καλύτερα ονόματα για σκύλους εξαρτώνται από την προσωπικότητα, τη ράτσα, το μέγεθος και το φύλο του σκύλου. Ωστόσο, μερικά από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα ονόματα για σκύλους περιλαμβάνουν:

Τα πιο δημοφιλή ονόματα σκύλων από ταινίες

Μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης είναι οι χαρακτήρες από ταινίες. Ανεξαρτήτως φυλής, μεγέθους, εμφάνισης ή προσωπικότητας του σκύλου σας, είναι σίγουρο ότι θα βρείτε ένα όνομα που ταιριάζει απόλυτα. Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με μερικά από τα πιο δημοφιλή ονόματα σκύλων σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τις εταιρείες BarkBox, BARK και Super Chewer – που εμφανίζονται επίσης σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του κόσμου.

Annie: Από την κωμωδία-δράμα Annie. Perfect match αν ο σκύλος σας έχει κόκκινο τρίχωμα!

Apollo: Από τη σειρά ταινιών Rocky. Φυσικά, μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ αλλά αν ο σκύλος σας είναι Boxer, είναι ιδανικό.

Bella: Μια από τις πιο διάσημες σειρές ταινιών, Twilight. Ας ελπίσουμε απλά ότι η Bella σας δεν είναι τόσο σκοτεινή.

Charlie: Από την κλασική ταινία του 1971 Willy Wonka and the Chocolate Factory. Απλώς μην δίνετε στον Charlie σας καθόλου σοκολάτα, παρακαλώ.

Loki: Από τις σειρές ταινιών Avengers και Thor της Marvel. Είμαστε σίγουροι ότι ο Loki σας δεν θα έχει την ίδια ανταγωνιστικότητα με τον Loki της μεγάλης οθόνης.

Luna: Από την παγκοσμίως γνωστή σειρά ταινιών Harry Potter. Είναι μαγικό πώς ο σκύλος σας μπορεί να καταφέρνει να πάρει φαγητό από το πάγκο, οπότε γιατί να μην την ονομάσετε μετά από μια νεαρή μάγισσα;

Max: Από τη δράση γεμάτη σειρά ταινιών Mad Max. Ποιος άλλος εκτός από το σκύλο σας θα θέλατε στο πλευρό σας σε έναν μεταποκαλυπτικό κόσμο, άλλωστε;

Nala: Από την κλασική της Disney The Lion King. Είναι η τέλεια επιλογή για ένα κοριτσάκι με αρχηγικές διαθέσεις.

Rhett: Από την ταινία του Gone With the Wind. Επιλέξτε αυτό το όνομα αν θέλετε τον σκύλο σας να φαίνεται σαν ένας απόλυτος διανοούμενος.

Rocky: Από τη σειρά ταινιών Rocky, φυσικά. Απλώς μην εκπλαγείτε αν τα γαβγίσματα του σκύλου σας αρχίσουν να ακούγονται σαν “Adrian”!

Διάσημα ονόματα σκύλων από ταινίες

Ξέρατε ότι το πρώτο σκυλάκι ηθοποιός βγήκε στη μεγάλη οθόνη το 1905; Από τότε, αμέτρητα σκυλιά έχουν πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο διάσημες ταινίες του κόσμου. Εμπνευστείτε από αυτά τα ονόματα της μεγάλης οθόνης.

Buddy (Air Bud)

Chance (Homeward Bound: The Incredible Journey)

Shadow (Homeward Bound: The Incredible Journey)

Fly (Babe)

Marley (Marley and Me)

Petey (The Little Rascals)

Perdita (101 Dalmatians)

Pongo (101 Dalmatians)

Samantha (I Am Legend)

Scooby (Scooby-Doo)

Charlie (All Dogs Go to Heaven)

Balto (Balto)

Toto (The Wizard of Oz)

Lassie (Lassie)

Beethoven (Beethoven)

Daisy (John Wick)

Cujo (Cujo)

Benji (Benji)

Otis (The Adventures of Milo and Otis)

Bolt (Bolt)

Reggie (Strays)

Snoopy (The Peanuts Movie)

Lulu (Dog)

Zero (The Nightmare Before Christmas)

Ονόματα θηλυκών σκύλων από ταινίες

Από τη Scarlett O’Hara έως τη Furiosa, υπάρχει άφθονη έμπνευση για την ονομασία της σκυλίτσας σας από τις κυρίες της μεγάλης οθόνης.

Diana (Wonder Woman)

Dottie (A League of Their Own)

Dorothy (The Wizard of Oz)

Elle (Legally Blonde)

Elsa (Frozen)

Jo (Little Women)

Leia (Star Wars)

Maya (Zero Dark Thirty)

Ripley (Alien)

Katniss (The Hunger Games)

Holly (Breakfast at Tiffany’s)

Trinity (The Matrix)

Allie (The Notebook)

Wednesday (The Addams Family)

Morticia (The Addams Family)

Buttercup (The Princess Bride)

Jovie (Elf)

Lizzy (Pride and Prejudice)

Arwen (The Lord of the Rings)

Galadriel (The Lord of the Rings)

Rose (Titanic)

Jean Grey (X-Men)

Tess (Ocean’s Eleven)

Maleficent (Maleficent)

Cady (Mean Girls)

Regina (Mean Girls)

Gretchen (Mean Girls)

Thelma (Thelma & Louise)

Sally (The Nightmare Before Christmas)

Baby (Dirty Dancing)

Winifred (Hocus Pocus)

Ονόματα αρσενικών σκύλων από ταινίες

Ψάχνετε για το τέλειο όνομα για τον νέο σας μάγκα; Μην ψάξετε περισσότερο… Παρακάτω μερικοί από τους αγαπημένους ανδρικούς χαρακτήρες ταινιών του Χόλιγουντ.

Bond (Spectre)

Chuck (Cast Away)

Indiana ή Indy (Indiana Jones)

Jack (The Pirates of the Caribbean)

Luke (Star Wars)

Marty (Back to the Future)

Red (The Shawshank Redemption)

Thor (Thor)

Tyler (Fight Club)

Peeta (The Hunger Games)

Edward (Twilight)

Jacob (Twilight)

Yoda (Star Wars)

Chewie (Star Wars)

Kylo (Star Wars)

Neo (The Matrix)

Morpheus (The Matrix)

Noah (The Notebook)

Darcy (Pride and Prejudice)

Westley (The Princess Bride)

Eric Draven (The Crow)

Paddington (Paddington)

Jenko (21 Jump Street)

Otho (Beetlejuice)

Kevin (Home Alone)

Gomez (The Addams Family)

Pugsley (The Addams Family)

Forrest (Forrest Gump)

Doc (Back to the Future)

Gandalf (The Lord of the Rings)

Spock (Star Trek)

Amadeus (Amadeus)

Μαγικά ονόματα σκύλων από χαρακτήρες της Disney

Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney ενθουσιάζουν ανθρώπους όλων των ηλικιών και μπορεί να έχετε έναν αγαπημένο χαρακτήρα που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε ως έμπνευση για το όνομα του σκύλου σας.

Pluto

Goofy

Bongo

Mickey

Minnie

Donald

Trusty (Lady and the Tramp)

Jock (Lady and the Tramp)

Peg (Lady and the Tramp)

Lady (Lady and the Tramp)

Hercules (Hercules)

Baloo (The Jungle Book)

Mowgli (The Jungle Book)

Ariel (The Little Mermaid)

Sebastian (The Little Mermaid)

Peter (Peter Pan)

Tinker Bell (Peter Pan)

Nana (Peter Pan)

Aladdin (Aladdin)

Jasmine (Aladdin)

Jafar(Aladdin)

Gideon (Pinocchio)

Cleo (Pinocchio)

Figaro (Pinocchio)

Aurora (Sleeping Beauty)

Belle (Beauty and the Beast)

Mufasa (The Lion King)

Stitch (Lilo & Stich)

Lilo (Lilo & Stich)

Ονόματα σκύλων από κωμωδίες

Εάν μια συγκεκριμένη κωμωδία σας κάνει να γελάτε κάθε φορά που την παρακολουθείτε κι έχετε απομνημονεύσει αστείες ατάκες από αυτήν, σκεφτείτε να ονομάσετε τον σκύλο σας από έναν χαρακτήρα της ταινίας. Με αυτόν τον τρόπο, το όνομα του κατοικίδιου ζώου σας θα συνδέεται με χιούμορ και διασκέδαση. Δείτε αυτά τα ονόματα, ως μερικά παραδείγματα.

Cher (Clueless)

Ace (Ace Ventura: Pet Detective)

Ron (Anchorman)

Ferris (Ferris Bueller’s Day Off)

Clifford (Clifford the Big Red Dog)

Bridget (Bridget Jones’s Diary)

Clark (National Lampoon’s Vacation)

Axel (Beverly Hills Cop)

Lydia (Beetlejuice)

Delia (Beetlejuice)

Homer (The Simpsons Movie)

Bart (The Simpsons Movie)

Mei Lee (Turning Red)

Ted (Bill & Ted’s Excellent Adventure)

Rufus (Bill & Ted’s Excellent Adventure)

Groot (Guardians of the Galaxy)

Ονόματα σκύλων από ταινίες τρόμου

Μια συναρπαστική ταινία τρόμου θα σας κρατήσει στη θέσης σας μέχρι το τέλος προσπαθώντας να βρείτε τον δολοφόνο. Εδώ είναι μερικά ονόματα από ταινίες τρόμου που μπορεί να είναι η σωστή επιλογή για τον σκύλο σας.

Carrie (Carrie)

Sidney (Scream)

Randy (Scream)

Gale (Scream)

Dewey (Scream)

Hannibal (The Silence of the Lambs)

Clarice (The Silence of the Lambs)

Norman (Psycho)

Freddy (A Nightmare on Elm Street)

Lestat (Interview with the Vampire)

Louis (Interview with the Vampire)

Armand (Interview with the Vampire)

Pennywise (It)

Jason (Friday the 13th)

Chucky (Child’s Play)

Jigsaw (Saw)

Jekyll (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)

Quint (Jaws)

Dracula (Bram Stoker’s Dracula)

Pearl (Pearl)

Selene (Underworld)

Akasha (Queen of the Damned)

Αρχαιοελληνικά ονόματα για αρσενικούς σκύλους

Ερμής

Άρης

Δίας

Πάρης

Άργος

Ήλιος

Φρίξος

Φοίβος

Έκτωρ

Ζευς

Ιάσων

Ξέρξης

Άτλας

Σείριος

Αρχαιοελληνικά ονόματα για θηλυκούς σκύλους

Ίρις

Άρτεμις

Αθηνά

Ήρα

Νίκη

Χάρις

Αύρα

Ηρώ

Ρέα

Κλειώ

Θέτις

Θάλεια

Δανάη

Δάφνη

Εύα

Κίρκη

Λύδα

Λυδία

Φαίδρα

Φοίβη

Φρύνη

Χλόη

Αελλώ.