Ερευνα: Ασθενείς με long Covid εμφανίζουν πρόβλημα στα ζωτικά τους όργανα έναν χρόνο μετά

Send an email

Follow on Twitter

Ερευνα που πραγματοποιήθηκε σε 536 άτομα και δημοσιεύθηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine αναφέρει πως οι περισσότεροι από τους ασθενείς που πάσχουν από long Covid έρχονται αντιμέτωποι με βλάβη στα ζωτικά τους όργανα.

Η έρευνα αναδεικνύει πως ακόμη και εκείνοι που δεν είχαν έντονα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της νόσησής τους αναφέρουν σοβαρά προβλήματα, όπως δυσκολία στην αναπνοή, νοητική δυσλειτουργία κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 59% των ασθενών με long covid εμφάνισε πρόβλημα σε κάποιο ζωτικό όργανό του, ενώ το 29% παρουσίασε πρόβλημα σε περισσότερα όργανα.

Παρ’ όλα αυτά, σε διάστημα από 6 έως 12 μηνών μετά την αρχική διάγνωση, ποσοστό ασθενών είδε τα συμπτώματα να υποχωρούν:

Ακραία δύσπνοια: Μείωση από 39% σε 30%

Νοητική δυσλειτουργία: Μείωση από 48% σε 38%

Κακή κατάσταση υγείας που επηρέαζε την ποιότητα ζωής: Μείωση από 57% σε 45%

Σημειώνεται ότι μόλις το 13% όσων συμμετείχαν στη μελέτη νοσηλεύθηκαν όταν διαγνώστηκαν για πρώτη φορά με Covid.

Πότε εξαφανίζονται τα συμπτώματα της Long Covid

Ο Αμιτάβα Μπανιρζί, καθηγητής Επιστήμης Κλινικών Δεδομένων, τόνισε ότι «μεγάλη ανησυχία» προκαλούν οι επιπτώσεις της long Covid στην ποιότητα ζωής των ασθενών, ιδίως μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης.

«Πολλοί υγειονομικοί στην έρευνά μας δεν έπασχαν από ασθένειες, ωστόσο οι 19 από τους 172 εργαζομένους στην Υγεία εξακολουθούσαν να έχουν συμπτώματα και έμειναν εκτός εργασίας κατά μέσον όρο 180 ημέρες», σημειώνει ο ίδιος.