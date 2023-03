Yeni Safak: Σε Αιγαίο και Κρήτη το ελικοπτεροφόρο TCG Anadolu

Το τουρκικό ελικοπτεροφόρο TCG Anadolu, αναμένεται να βρεθεί στο επόμενο διάστημα σε Αιγαίο και Κρήτη, «για να στείλει μήνυμα στην Ελλάδα», σύμφωνα με την Yeni Safak.

Το TCG Anadolu, το οποίο θα γίνει η ναυαρχίδα των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων παίρνοντας τον τίτλο του μεγαλύτερου πολεμικού πλοίου της Τουρκίας, ετοιμάζεται για υπηρεσία. Το ελικοπτεροφόρο, το οποίο μπορεί να φέρει πάνω του περισσότερα από 100 οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παραδόθηκε πριν λίγο καιρό στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, ύστερα από 7 χρόνια κατασκευής.

Το ελικοπτεροφόρο TCG Anadolu έχει μήκος 231 μέτρων και πλάτος 32 μέτρα και σε αυτό βρίσκονται κοντά στα 1.300 άτομα προσωπικό.

Στο κατάστρωμα του πλοίου, τα ελικόπτερα AH-1W SUPER COBRA και SH-70 SEA HAWK μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν με επιτυχία.

The new flagship TCG #ANADOLU LHD has been delivered to the Turkish Naval Forces Command…

May it be beneficial for our dominance areas in the seas from the #BlackSea, #aegean to #Libya #Mediterraneo #Africa pic.twitter.com/QE7wFspKGZ

— Adem 🌐 (@adem_5361) March 5, 2023